ЕС, США, Китай как посредники в урегулировании на Украине. Главное из письма Орбана Мишелю

№1

ID: 19190 19.07.2024 03:27

Когдато в 2008-2010 Китай ставил 5 трлн. долларов в соревновании с США по влиянию на Европу,а вот сейчас это основной гарант взвешенной политики в отношении с ЕС и ненападении на Европу в случае победы на Украине России.Как говорится у Китая "все схвачено и за все заплачено".В то же время Китай наш стратегический партнер и идти на поклон ЕС к Китаю лишено смысла ,если конфронтация зайдет далеко.