ЕС, США, Китай как посредники в урегулировании на Украине. Главное из письма Орбана Мишелю

Венгерское правительство опубликовало письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленное председателю Евросовета Шарлю Мишелю по итогам миротворческой миссии в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон со 2 по 11 июля. В нем Орбан сформулировал предложения по урегулированию украинского конфликта.
ТАСС собрал главные тезисы предложений Орбана.
- В ближайшее время интенсивность конфликта на Украине радикально возрастет, поэтому для урегулирования украинского конфликта нужно внешнее вмешательство.
- ЕС, США, Китай и Турция могут помочь урегулировать конфликт.
- В этом вопросе КНР сыграет активную роль только при высоких шансах на успех.
- При этом полагаться на Джо Байдена в урегулировании кризиса на Украине нельзя.
- В случае победы на выборах в США Дональлд Трамп выступит посредником в установлении мира.
- В этом же случае бремя финансовой поддержки Украины ляжет на Европу.
- Орбан считает, что ЕС нужна своя стратегия в отношении конфликта на Украине.
- Премьер Венгрии предложил ЕС провести переговоры с КНР о следующей мирной конференции по Украине.
- Он также предложил ЕС возобновить прямые дипломатические связи с Россией.
- Орбан считает нужным развернуть политическое наступление ЕС на глобальный Юг, уважение которого Европа потеряла из-за позиции по Украине.