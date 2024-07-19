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ТАСС

ЕС, США, Китай как посредники в урегулировании на Украине. Главное из письма Орбана Мишелю

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © AP Photo/ Darko Bandic

Венгерское правительство опубликовало письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленное председателю Евросовета Шарлю Мишелю по итогам миротворческой миссии в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон со 2 по 11 июля. В нем Орбан сформулировал предложения по урегулированию украинского конфликта.

ТАСС собрал главные тезисы предложений Орбана.

  • В ближайшее время интенсивность конфликта на Украине радикально возрастет, поэтому для урегулирования украинского конфликта нужно внешнее вмешательство.
  • ЕС, США, Китай и Турция могут помочь урегулировать конфликт.
  • В этом вопросе КНР сыграет активную роль только при высоких шансах на успех.
  • При этом полагаться на Джо Байдена в урегулировании кризиса на Украине нельзя.
  • В случае победы на выборах в США Дональлд Трамп выступит посредником в установлении мира.
  • В этом же случае бремя финансовой поддержки Украины ляжет на Европу.
  • Орбан считает, что ЕС нужна своя стратегия в отношении конфликта на Украине.
  • Премьер Венгрии предложил ЕС провести переговоры с КНР о следующей мирной конференции по Украине.
  • Он также предложил ЕС возобновить прямые дипломатические связи с Россией.
  • Орбан считает нужным развернуть политическое наступление ЕС на глобальный Юг, уважение которого Европа потеряла из-за позиции по Украине.

  

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Китай
Россия
США
Турция
Украина
Проекты
Евросоюз
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1 комментарий
№1
19.07.2024 03:27
Когдато в 2008-2010 Китай ставил 5 трлн. долларов в соревновании с США по влиянию на Европу,а вот сейчас это основной гарант взвешенной политики в отношении с ЕС и ненападении на Европу в случае победы на Украине России.Как говорится у Китая "все схвачено и за все заплачено".В то же время Китай наш стратегический партнер и идти на поклон ЕС к Китаю лишено смысла  ,если конфронтация зайдет далеко.
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