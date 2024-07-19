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Байден стремительно теряет авторитет... Анкаре следует быть крайне бдительной в ближайшие четыре месяца! (dikGAZETE, Турция)

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Президент Джо Байден выступает с речью по случаю 75-й годовщины НАТО в Аудитории Эндрю У. Меллона во вторник, 9 июля 2024 года, в Вашингтоне.
Президент Джо Байден выступает с речью по случаю 75-й годовщины НАТО в Аудитории Эндрю У. Меллона во вторник, 9 июля 2024 года, в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

dikGAZETE: победе Трампа на выборах противится американский ВПК

Байдену позарез нужен любого рода политический кризис за пределами США, пишет dikGAZETE. С его помощью пока еще президент рассчитывает отвлечь внимание общественности от собственных неудач и провалов. И в первую очередь НАТО во главе с США, уверен автор, будут давить на две болевые точки — Украину и Тайвань.

Фуад Сафаров

Мы оцениваем последние события в мировой политике с турецким политическим деятелем Османом Козаном (Osman Kozan) в центре Москвы. Передаю его примечательный анализ.

В теории внешней политики есть концепция "отвлекающей войны", или "объединения вокруг флага".

Лидер, чья поддержка слабеет в ответ на неурядицы во внутренней политике страны, сосредотачивает внимание на какой-либо внешнеполитической проблеме и заручается большей поддержкой со стороны общества. Эта уловка, как правило, используется политиками повсеместно.

Однако управляющие Байденом военно-промышленный комплекс и неоконсерваторы, полагаю, будут всеми силами стараться не попасть под влияние происходящих процессов и не уступить Трампу победу на выборах. Для этого они будут пытаться привлечь внимание мировой общественности к конфликтам за рубежом — в основном через разжигание враждебности по отношению к России и Китаю путем "публичной дипломатии".

В этой связи, весьма вероятно, могут быть предприняты усилия в направлении более активного втягивания НАТО в конфликт на Украине. Вполне возможны провокации в адрес России через Румынию и Польшу, а также эскалация кризиса с Китаем путем подстрекательства Филиппин в Южно-Китайском море и Тайваня в Тайваньском проливе.

Необходимо обратить внимание на то, сколь глубоко заученная Байденом фраза "есть пятая статья НАТО, один за всех, все за одного", постоянно озвучиваемая начиная с дебатов 28 июня, укоренилась в его подсознании.

Если человек, испытывающий трудности со скоростью речи и мышления, все время упоминает о пятой статье, создается впечатление, будто об этом вопросе говорится так много, что он смог даже зазубрить это — и что у него есть ожидания, связанные с этим сценарием.

Все организации, подчиняющиеся воле гегемона, будут делать все необходимые шаги, чтобы безукоризненно выполнить свою роль по преобразованию этого сценария из теории в практику.

В ближайшие четыре месяца Анкаре нужно быть крайне бдительной.

Любое государство стоит на двух столпах. Один из них — собственная финансовая мощь, другой — армия.

Нельзя сказать, что турецкая армия действует полностью независимо от НАТО. В этом отношении Турция может рассмотреть возможность создания независимой от НАТО "Средиземноморской армии мира", прежде всего на севере Сирии, откуда исходит опасность, и на юге Турции.

Другой вопрос — принятие мер по обеспечению независимости финансовой системы. Анкара пытается удержать свою экономику на плаву с помощью несвободной финансовой системы. Турции необходимо пересмотреть свою валютную политику. Следует разработать "новый финансовый платежный инструмент", независимый от нынешней финансовой системы, который позволит нарастить региональную торговлю и действовать вместе с соседями.

Усилия Турции по достижению мира с Сирией и построению регионального экономического сотрудничества предотвратят формирование террористического государства, которое США хотят создать в регионе.

Например, в экономической сфере для экономического будущего нашей страны будет полезнее, если Турция своими собственными парадигмами внесет вклад в создание системы в качестве альтернативы SWIFT под руководством БРИКС.

Турция, 19-я экономика мира, для достижения своих целей должна принять меры по сокращению разрыва между экспортом и импортом. Лучший пример достижений данного характера можно наблюдать в наших экономических отношениях с Россией.

По данным за 2023 год, объем нашего экспорта в Россию составил 10,9 миллиарда долларов (что на 16,9% больше, чем в предыдущем году), а объем нашего импорта из России — 45,6 миллиарда долларов (что на 22,5% меньше, чем в предыдущем году).

Разумеется, важнейшая причина этой разницы заключается в том, что в импорте присутствуют такие более высокодоходные продукты как природный газ, каменноугольная смола и сырая нефть, а также железо и сталь, тогда как в экспорте — такие товары с относительно низкой доходностью, как свежие овощи и фрукты, средства наземного транспорта и их комплектующие, текстиль и готовая одежда. Однако, принимая меры по увеличению объемов нашего экспорта по текущим статьям, нам также необходимо создавать статьи экспорта продукции с более высокой доходностью.

В этом контексте нашим подрядчикам — а это одно из важнейших для Турции направлений — необходимо взять на себя более активную роль как в модернизации существующих объектов, прежде всего портов и промышленных предприятий, так и в создании новых объектов.

Так, наш экспорт услуг, который в предыдущие годы падал, в 2021 году увеличился на 37%, а в 2022 году — на 129%.

Учитывая внутреннюю динамику Турции, можно будет достичь более высоких показателей благодаря этому импульсу.

Большую часть здесь составляют услуги по перевозкам — 88%. Необходимо и дальше наращивать бизнес-услуги, которые приносят более высокую доходность. Для достижения этой цели нужно срочно решить такие проблемы как миграция, денежные переводы (особенно осуществляемые турецкими рабочими), проблемы с поставками техники/оборудования западного происхождения для использования в реализуемых проектах. Что еще важнее, в сфере внешнеторговых платежей необходимо поддерживать связь с банками, которые будут выступать посредниками в операциях, и рассматривать возможности оплаты с использованием национальных валют. Кроме того, важно срочно предпринять необходимые шаги для увеличения доли экспорта нашей отечественной продукции в автомобильной, строительной, химической отраслях.

Государства твердо стоят на ногах за счет денег и армии. Выживание наций зависит от этих двух основных элементов.

Национализация финансовой системы и армии будет самым важным шагом на пути к благосостоянию народа. Как однажды сказал Ататюрк, спящий народ либо исчезает, либо просыпается рабом.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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