Кобахидзе: отношение ЕС к Грузии изменится после стабилизации ситуации в регионе

Премьер-министр страны отметил, что в первую очередь для стабилизации ситуации в регионе должны завершится боевые действия на Украине

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Отношение Евросоюза к Грузии изменится в лучшую сторону, как только успокоится ситуация в регионе. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по итогам прошедшего в Великобритании саммита Европейского политического сообщества.

Кобахидзе отметил, что обсудил с участниками саммита, в частности с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и главой Европейского совета Шарлем Мишелем, отношения Грузии и ЕС, вопросы расширения сообщества и текущую повестку дня. "Мое общее впечатление таково, что как только в регионе глобально изменится и успокоится ситуация, отношение к Грузии существенно изменится. Этот процесс начнется и до того, однако многое будет зависеть от того, когда успокоится политическая ситуация в регионе", - сообщил премьер грузинским журналистам.

Глава кабмина уточнил, что в первую очередь для стабилизации ситуации в регионе должны завершится боевые действия на Украине. "Мы очень надеемся, что максимум через год война на Украине завершится, соответственно, успокоится ситуация в регионе, и это положительно отразится в целом на политической обстановке в нашем регионе и отношении к Грузии", - отметил Кобахидзе.