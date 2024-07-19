Главком сил НАТО в Европе заявил о непредсказуемости конфликта на Украине

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи также указал, что у киевских властей есть трудности с распределением человеческих ресурсов

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Конфликт на Украине показал, что в случае затяжных боевых действий течение конфликта становится непредсказуемым. Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

"Один из вызовов, который мы наблюдаем, и, полагаю, один из главных уроков, который можно вынести из конфликта на Украине, состоит в том, что в современных войнах вы либо одерживаете быструю и безоговорочную победу, либо вас ждет долгий путь с непредсказуемыми поворотами", - сказал он на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Каволи также указал, что у киевских властей есть трудности с распределением человеческих ресурсов. "Украина сталкивается с вызовами в том, что касается использования человеческих ресурсов. Есть круг людей, которым необходимо работать на заводах, в полях, а также тех, кто задействован в боевых действиях. Работа украинского правительства заключается в том, чтобы найти баланс", - сказал он.

На прошедшем в Вашингтоне в июле саммите НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг объявил, что Каволи возглавит командование альянса в Висбадене, которое займется координацией военной помощи Украине. Он не назвал точной даты, когда функции группы "Рамштайн" будут переданы НАТО, но заявил, что это произойдет "очень скоро".