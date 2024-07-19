СМИ: Франция сформирует бригаду из 2,1 тыс. украинских военных в 2024 году

По данным телеканала France 3, украинские военнослужащие будут обучаться на тренировочных базах во Франции, где обычно готовятся французские военные перед отправкой за рубеж.

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Франция планирует сформировать полноценную бригаду для Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовив 2,1 тыс. украинских военных в текущем году и снабдив их оружием и обмундированием. Об этом сообщил телеканал France 3.

По его данным, украинские военнослужащие будут обучаться на тренировочных базах во Франции, где обычно готовятся французские военные перед отправкой за рубеж. Небольшая часть обучения, связанная с управлением бронетехникой, будет децентрализована, уточняет телеканал. Курс подготовки рассчитан на два месяца.

В руководстве ВС Франции не комментируют эту информацию. Тем не менее, как утверждает телеканал, цель этих тренировок - подготовить бригаду для ВСУ к декабрю 2024 года. Украинским военным передадут 128 бронетранспортеров VAB, 18 самоходных гаубиц Caesar и 24 легких танка, отмечает France 3. Дополнительно Париж передаст Киеву военные грузовики, противотанковые ракеты и радары в 2024 году.

Согласно документу, опубликованному в марте 2024 года, Франция поставила Украине военное оборудование на общую сумму €2,615 млрд. Также Франция с февраля 2022 года до конца 2023 года внесла более €3,8 млрд в Европейский фонд мира, средства из которого идут на оплату поставок вооружений для Киева. В марте 2024 года сообщалось, что Франция подготовила около 10 тыс. солдат ВСУ.

О желании сформировать так называемую французскую бригаду в составе ВСУ президент Франции Эмманюэль Макрон говорил еще в начале июня. В интервью телеканалам TF1 и France 2 он заявил, что Париж планирует подготовить 4,5 тыс. украинских солдат, оснастить их, обучить и предоставить им боеприпасы и оружие. Также он говорил о возможности отправки западных инструкторов на территорию Украины для более качественной подготовки солдат ВСУ. Решение должно было приниматься по итогам совещания группы стран, согласных на такой шаг. Однако с тех пор Макрон больше не делал никаких публичных заявлений на этот счет.