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ТАСС

Глава МО ФРГ выступил за расширение присутствия в космосе

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: AP Photo/ Vincent Thian

Борис Писториус подчеркнул стратегическое значение космоса для обороноспособности Бундесвера

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул стратегическое значение космоса для обороноспособности Бундесвера (ВС ФРГ) и призвал к расширению присутствия страны в космосе.

"Нам нужен военный контроль за работой спутников, и мы должны укреплять свои позиции в космосе", - сказал Писториус в ходе визита в командный центр Бундесвера для координации деятельности военно-космических операций в Удеме. Его слова приводит агентство DPA.

"Мы просто должны осознать, что космос - это стратегическое измерение, и нам придется рано или поздно заняться им", - отметил глава Минобороны ФРГ. Речь, по его словам, идет о безопасности данных и спутников, а также о защите от атак на средства связи.

Единый командный центр для координации деятельности в космосе был создан в городе Удем (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ в 2021 году. Его основными задачами являются защита и мониторинг спутников, наблюдение за опасным космическим мусором, а также отслеживание деятельности других государств. 

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Германия
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