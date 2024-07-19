Глава МО ФРГ выступил за расширение присутствия в космосе

Борис Писториус подчеркнул стратегическое значение космоса для обороноспособности Бундесвера

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул стратегическое значение космоса для обороноспособности Бундесвера (ВС ФРГ) и призвал к расширению присутствия страны в космосе.

"Нам нужен военный контроль за работой спутников, и мы должны укреплять свои позиции в космосе", - сказал Писториус в ходе визита в командный центр Бундесвера для координации деятельности военно-космических операций в Удеме. Его слова приводит агентство DPA.

"Мы просто должны осознать, что космос - это стратегическое измерение, и нам придется рано или поздно заняться им", - отметил глава Минобороны ФРГ. Речь, по его словам, идет о безопасности данных и спутников, а также о защите от атак на средства связи.

Единый командный центр для координации деятельности в космосе был создан в городе Удем (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ в 2021 году. Его основными задачами являются защита и мониторинг спутников, наблюдение за опасным космическим мусором, а также отслеживание деятельности других государств.