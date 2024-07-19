NYT: операция ВСУ в Крынках была жестокой и не имела смысла

По информации газеты, военные аналитики "предупреждали, что эта операция, которая предполагала опасные переправы через реку, была уязвима с точки зрения логистики и вряд ли бы привела к быстрым прорывам"

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться в районе Крынок на левобережье Днепра в Херсонской области были жестокими и бессмысленными. Об этом пишет газета The New York Times.

Ранее украинское издание "Следствие. Инфо" со ссылкой на данные украинской полиции сообщило, что более 780 военнослужащих ВСУ считаются пропавшими без вести в районе Крынок с октября 2023 года по конец июня 2024 года. По его информации, вывезти оттуда и похоронить удалось только 262 военнослужащих. Как указывает The New York Times, украинские войска, участвовавшие в операции, "жаловались, что это было жестоко и бессмысленно". В частности, отмечается, что попытки пересечь Днепр на лодках превращали украинские войска "в легкую мишень для российских беспилотников и минометов". Если каким-то отрядам и удавалось пересечь водную преграду, то им негде было укрыться от ударов российской артиллерии.

Военные аналитики, отмечает газета, "предупреждали, что эта операция, которая предполагала опасные переправы через реку, была уязвима с точки зрения логистики и вряд ли бы привела к быстрым прорывам".

Ход операции

Украинские силы попытались закрепиться в районе Крынок после прорыва Каховской ГЭС летом 2023 года. Мирные жители к этому моменту уже покинули населенный пункт. ВСУ направляли все новые силы, чтобы закрепиться на плацдарме, однако не имели успеха из-за интенсивной работы российской артиллерии. Президент РФ Владимир Путин выражал удивление тем, что Киев посылает на истребление хорошо подготовленных бойцов.

20 февраля занимавший на тот момент пост министра обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Крынок. Он сообщил, что с лета прошлого года противник потерял в районе населенного пункта 3,4 тыс. человек. В интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову Шойгу отметил, что освобождение Крынок фактически поставило точку в украинском контрнаступлении.

В конце февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что село Крынки и его окрестности полностью зачищены, однако украинские войска продолжают попытки высадиться на островах в пойме Днепра. 12 июля Сальдо сообщил ТАСС, что ВСУ прекратили попытки переправить крупные группы на левый берег Днепра в Херсонской области после провала в Крынках.