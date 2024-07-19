NASA рассказало, как именно SpaceX уничтожит МКС

По уточненным данным, для свода Международной космической станции с орбиты компания Илона Маска использует сильно измененный грузовой корабль, имеющий рекордно большое количество двигателей (больше, чем у любого другого корабля в истории). Однако это не будет Starship, хотя для него такая задача в теории была бы проще.

МКС приближается к концу своей полезной жизни: кроме типичных для космических станций проблем биообрастания, в российском сегменте периодически происходят утечки воздуха, вызванные в том числе усталостными трещинами в металле, которые со временем будут накапливаться. В связи с этим Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует свети станцию с орбиты.

Согласно новым данным от NASA, в теории такой свод можно осуществить с помощью российских грузовиков «Прогресс». Однако для хорошо контролируемого сведения с орбиты их, как утверждает американская сторона, потребовалось бы три штуки сразу, а российский сегмент станции не может столько принять.

Поэтому космическое ведомство США решило заплатить SpaceX 843 миллиона долларов за сведение станции ее средствами — примерно в 2031 году. Для этого задействуют грузовой корабль Dragon. Вместо стандартных 18 двигателей Draco (на монометилгидразине и тетраоксиде азота) он будет иметь 46 таких двигателей и нести 16 тонн топлива. Это рекордное количество: столько двигателей не имеет ни один современный космический корабль или ракета. Dragon придется серьезно модифицировать: по оценкам NASA, он будет примерно наполовину «новым». Намного удлинится служебный отсек, в котором перевозят грузы.

Легко видеть, что всего к МКС можно пристыковать до четырех грузовых кораблей (пара «Прогрессрв» и пара Dragon). Зачем в таком случае нужно проектировать специальный корабль для сведения МКС с орбиты? Возможно, дело в том, что несколько миссия по сведению МКС обычными грузовыми кораблями стоили бы дороже, чем создание одно специализированного за 843 миллиона. NASA, исторический не тяготеет к более дешевым решениям Источник изображения: Wikimedia Commons

Помимо этого, корабль будет существенно тяжелее современных, отчего вывести его в космос на ракете Falcon 9, как в случае с кораблями SpaceX сегодня, не получится. Используют другой носитель — возможно, Falcon Heavy или Starship.

Увеличенный «грузовик» выведут на орбиту за полтора года до затопления МКС в южной части Тихого океана или Индийском. Примерно год он будет плавно тормозить станцию, тем самым постепенно понижая высоту ее орбиты.

SpaceX видит новый удлиненный Dragon именно таким Источник изображения: SpaceX

Все это время астронавты будут оставаться на борту станции. За полгода до затопления корабль снизит ее орбиту до 220 километров (сейчас примерно 420 километров). Как только будет достигнута отметка в 220 километров, снижение пойдет быстрее, и через четверо суток после него станция сойдет с орбиты.

Несмотря на падение и частичное сгорание в атмосфере, по расчетам NASA, достаточно крупные фрагменты — размером максимум с автомобиль — достигнут поверхности нашей планеты. Именно поэтому, утверждает агентство, нужна специальная дорогостоящая и длительная миссия по контролируемому сведению.

В то же время к миссии есть ряд вопросов. Например, в 1979 году NASA свело с орбиты крупную (объемом с будущий «Мир») орбитальную станцию «Скайлэб» вообще без каких-либо кораблей. США тогда прекратили летать на «Сатурнах», чтобы хватило денег на отработку другого, тупикового носителя. Но с его разработкой к моменту схода «Скайлэб» ожидаемо не успели, поэтому станция тормозилась об атмосферу лишь с помощью своих маломощных двигателей маневрирования. Несмотря на это, ее основная часть упала в Индийский океан, лишь некоторые обломки достигли малонаселенных регионов Австралии.

Еще сомнительнее утверждение представителей NASA о том, что для сведения МКС потребовалось бы три «Прогресса». Такую крупную станцию, как «Мир», в 2001 году весьма безопасно свели с орбиты, используя всего один «Прогресс». МКС крупнее «Мира», но ее можно расстыковать и затопить парой из «Прогресса» и обычного Dragon по частям — то есть для этого в теории вовсе не нужно привлекать какие-то новые, специально и глубоко модифицированные корабли американских исполнителей. Пара давно отработанных и серийных «Прогрессов» или Dragon стоят много меньше, чем 843 миллиона долларов.

Очевидно, истинные причины всей операции в том, что NASA по политическим причинам не хочет обращаться за помощью к «Роскосмосу». Без ответа остается вопрос о том, почему для этой задачи выбрали измененный Dragon вместо обычного Starship, который к 2031 году явно будет серийным и вполне отработанным.