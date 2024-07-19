Ложные посулы НАТО питают неуместные надежды Украины (Politico, США)

Politico: вместо моста к миру саммит НАТО создал Украине мостик ложных надежд

Политика НАТО по Украине отбивает у лидеров страны желание считаться с реальностью, пишет Politico. Лживые посулы о возможном вступлении страны в альянс побуждают Киев придерживаться провальной стратегии, последовательно избегая переговоров с Москвой.

Кристофер Маккаллион (Christopher McCallion), Бенджамин Фридман (Benjamin Friedman)

На саммите НАТО в Вашингтоне, посвященном 75-летию альянса, его лидеры предложили Украине очередную порцию ложных надежд в конфликте с Россией, а это даже хуже, чем бездействие.

Будь то военные обязательства или усиленная поддержка, сама риторика о том, что НАТО обеспечит Киеву немедленную победу или приблизит ее в отдаленном будущем, отбивает у лидеров страны желание считаться с суровой реальностью. Более того, это чревато еще большей угрозой членам НАТО, не суля при этом никаких выгод в плане безопасности.

Все это разговоры в пользу бедных, и по сути своей они не новы, но сейчас особенно неуместны.

После провала контрнаступления ВСУ в 2023 году забрезжило понимание, что вернуть себе всю утраченную территорию Украина не сможет. В самом деле, даже несмотря на приток тяжелых вооружений с Запада, Киев едва удерживает все имеющееся — а из этого вытекает, что ему следует задуматься о переговорах с Москвой, чтобы положить конец конфликту или заморозить его посредством перемирия прямо сейчас, не дожидаясь, пока ситуация на поле боя ухудшится, а “окно” для переговоров захлопнется.

Увы вместо этого Вашингтон и европейские столицы лишь повышают ставки — как минимум, риторически — упрямо уверяя Украину, что рано или поздно она вступит в НАТО. В преддверии саммита лидеры блока поманили Киев расплывчатыми обещаниями некоего “мостика” к членству, а на самой встрече заявили, что Украина находится “на необратимом пути” к вступлению в альянс.

В последние недели США также подписали десятилетний договор о безопасности с Киевом и разрешили ВСУ бить по целям на территории России американским оружием. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон при поддержке прибалтийских лидеров предложил отправить на Украину сухопутные войска НАТО, а председатель Объединенного комитета начальников штабов США намекнул, что переброска в страну инструкторов альянса неизбежна.

Но, как мы уже отмечали ранее, принимать Украину в НАТО было бы глупостью — будь то сейчас или когда-либо в будущем.

Даже теоретический сценарий присоединения Украины представляет собой неразрешимую дилемму: страну невозможно принять, пока она находится в состоянии конфликта с Россией. Что еще важнее, это немедленно ввергнет НАТО и Россию в ядерный кризис. Более того, никакое обязательство защищать Украину в будущем не может считаться надежным сдерживающим фактором. США, главный гарант альянса, уже ясно продемонстрировали, что не готовы рисковать ядерной войной ради Украины, даже если на карту поставлено ее выживание. Дело в том, что у США в этом вопросе нет кровных интересов — что характерно, эту точку зрения еще в 2016 году четко выразил бывший президент Барак Обама.

Проще говоря, обещания Запада — пустые разговоры, а членство Украины в НАТО на данном этапе даже не обсуждается. Предложение Макрона кажется несерьезным, а договор с США носит, по сути, чисто символический характер. Однако даже ложные обещания таят в себе реальную опасность, и она грозит проявиться в нескольких формах:

Во-первых, любая перспектива членства Украины в НАТО, сколь угодно призрачная, сохраняет ключевую первопричину конфликта и дает России стимул его затягивать, дабы этого не допустить. Как и в случае с проектами договоров, представленных Россией в декабре 2021 года и на стамбульских переговорах в марте и апреле 2022 года, любое урегулирование неизбежно потребует от Украины отказа от вступления в НАТО.

Во-вторых, лживые посулы порождают ложные надежды, которые побуждают Украину и дальше придерживаться провальной стратегии по возвращению всех утраченных территорий, последовательно избегая переговоров с Москвой.

На данном этапе наилучший вариант для Украины — по-видимому, окопаться и перейти на оборонительную стратегию, одновременно развернув переговоры о мире или, как минимум, о перемирии. Западная помощь поможет Киеву удерживать линию фронта и какое-то время тревожить российские цели, но бессильна против решающей нехватки личного состава в рядах ВСУ — особенно на этапе, когда собственная промышленная база Запада буксует и не может обеспечить достаточную огневую мощь под стать российской. Затягивание боевых действий сулит лишь дальнейшее истощение сил Украины и чревато окончательным крахом, будь на линии фронта или в политике.

Разумеется, Россия может отказаться даже от перемирия с территориальным статус-кво, и на успешные переговоры уйдут годы. Однако риторика НАТО оттягивает даже не окончательный мир, а пресекает на корню первые шаги к нему. И это потребует, как минимум, политического сдвига и осознания того, что конфликт не закончится окончательной справедливостью для Украины, а Россия не вернет все захваченное.

Кроме того, возвращение всей территории любой ценой вызывает споры даже на самой Украине. Все больше украинцев готовы сменить курс и не тратить жизни понапрасну ради все более эфемерных целей. Ложные западные обещания не дают угаснуть заведомо нежизнеспособной альтернативе.

Кроме того, хотя расплачиваться за ложные надежды предстоит главным образом самим украинцам, они также усугубляют риски и для американцев и других членов НАТО. Чем дольше затягивается конфликт, тем выше угроза эскалации. Это уже очевидно в поэтапном подходе США — они отправляют Украине все более дальнобойное оружие и постепенно расширяют сферу его применения вплоть до целей внутри России.

За последние недели Украина уже использовала собственные возможности для ударов по российским радиолокационным станциям раннего предупреждения об американском ядерном ударе. А в прошлом месяце суббоеприпасы от выпущенной ВСУ ракеты американского производства упали на мирных жителей на пляже в Севастополе — саму ракету, по-видимому, сбила российская ПВО.

Эти события вызывают острую тревогу. Удары по системам раннего предупреждения подрывают уверенность России в способности отреагировать на первый ядерный удар США, тем самым усугубляя риск, что Москва применит ядерное оружие сама. Однако более вероятный исход заключается в том, что Москва ответит на удары по ее территории американским оружием прямыми мерами против США или их союзников. Удары ВСУ по России также ставят вопрос, в состоянии ли США воспротивиться попыткам Киева втянуть их в прямой конфликт, если ситуация обострится еще больше.

Аналитики, выдающие себя за сторонников Украины, уверяют, что Запад не должен поддаваться “ядерному шантажу”, поскольку эскалация до ядерной войны маловероятна. Но верный термин для “ядерного шантажа” — это “ядерное сдерживание”, и для этого не обязательна уверенность в неминуемой катастрофе: достаточно лишь страха, что она может произойти. Однако эти комментаторы, похоже, искренне убеждены, что наша способность сдержать Россию освобождает нас встречного сдерживания со стороны русских — и это все равно, что брать противника на ядерное слабó, не понимая, что риск столкновения взаимен.

Эта логика бредовая при любом раскладе, но особенно применимо к Украине, где баланс решимости между США и Россией со значительным перевесом в пользу последней. Риск ядерной войны, может, и низок, но ее поистине апокалипсические последствия требуют от нас усилий, чтобы ее не допустить.

И тем не менее на этой неделе НАТО продолжила безрассудную политику в отношении Украины: альянс питает ложные надежды, отдаляет мир и делает конфликт еще опаснее. Альтернативный саммит, исполненный реализма, признал бы, что Украине не победить в том смысле, как она трактует победу сама, а НАТО не придет ей на выручку.

Вот это действительно стало бы мостом к разумному миру, не говоря уже о том, что упрочило бы безопасность НАТО.

Кристофер МакКаллион — научный сотрудник аналитического центра “Приоритеты обороны”, а Бенджамин Фридман — его политический директор