Германия сокращает финансирование Украины в рамках программы экономии средств (Politico, США)

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в канцелярии канцлера в Берлине.

Politico: Германия вдвое сократит военную помощь Киеву в 2025 году

Немецкие лидеры планируют вдвое сократить помощь Украине как раз в тот момент, когда победа Дональда Трампа на президентских выборах в США кажется все более вероятной, пишет Politico. Более того, у них возникли разногласия по поводу того, как финансировать собственные военные нужды.

Мэтью Карничниг (Matthew Karnitschnig), Нетте Нёстлингер (Nette Nöstlinger), Юрген Клёкнер (Jürgen Klöckner), Джошуа Позанер (Joshua Posaner)

Берлин— Германия превозмогла первоначальное нежелание поддерживать Украину и стала крупнейшим европейским поставщиком военной помощи осажденной стране, но теперь, похоже, готовится к очередной смене курса: как заявил ее министр финансов, правительство сократит будущую помощь вдвое ради иных приоритетных расходов.

Складывается ощущение, что подробное описание предварительного бюджета Германии на 2025 год в среду стало недвусмысленным посылом Украине: согласно проекту, попавшему в распоряжение журнала Politico, Берлин планирует урезать военную помощь Киеву вдвое до всего лишь четырех миллиардов евро.

В своей речи, прозвучавшей после того, как кабинет министров одобрил проект бюджета, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Украине придется больше полагаться на средства из “европейских источников”, а также на ожидаемые доходы от замороженных российских активов.

“Цель состоит в том, чтобы в этом году выделить 50 миллиардов долларов, а дальше Украина сможет сама решить, как их использовать”, — добавил он, имея в виду договоренность насчет российских активов, заключенную мировыми лидерами в прошлом месяце.

Решение урезать помощь Украине, о котором впервые сообщило агентство Рейтер, развеяло завесу тайны вокруг неожиданного соглашения немецкой коалиции по бюджету, достигнутого две недели назад после затяжных ночных переговоров.

Тогда канцлер Олаф Шольц, Линднер и вице-канцлер Роберт Хабек отделались лишь расплывчатыми объяснениями, как им удалось обойти существенный дефицит финансирования, угрожавший развалить их альянс. Дело в том, что между тремя партнерами по коалиции возникли разногласия по поводу того, как профинансировать расширение социальных программ и климатических инициатив, не нарушив при этом долговых правил Германии.

Одно то, что они выжидали последнего дня работы, прежде чем основная часть берлинских политиков отправится на летние каникулы, говорит о том, что они прекрасно понимали всю щекотливость этого шага, который в Киеве наверняка сочтут еще одним свидетельством того, что Германия много обещает и мало делает. Правительство Шольца медлило с оказанием помощи Украине с самого начала российской спецоперации, а за несколько недель до ввода российских войск и вовсе насмешило общественность предложением отправить Киеву каски.

Тем не менее Берлин сделал в совокупности для Украины больше любой другой европейской столицы. Помимо бронетехники и тысяч артиллерийских снарядов, правительство оказало существенную помощь в вопросе противовоздушной обороны и других систем. Министр обороны Борис Писториус последовательно призывает другие страны последовать немецкому примеру, особенно в области противовоздушной обороны.

Шольц не раз хвастался немецкой помощью Украине и побуждал другие европейские страны сделать больше — особенно в свете того, что переизбрание Дональда Трампа в США представляется все более вероятным, а Европа столкнулась с тревожной перспективой финансировать и вооружать Украину в одиночку.

Однако победа на президентских выборах Трампа, который уже намекал, что свернет помощь Украине, может вынудить Берлин пересмотреть свое решение.

Несмотря на то, что кабинет министров одобрил проект, окончательный бюджет по-прежнему далек от финишной черты. Препятствия посерьезнее предстоят в парламенте, где депутатам от трех правящих партий придется согласовать подробности до конца года.

“Обещания канцлера и его министра обороны поддерживать Украину нередко оказываются лишь фразерством”, — сказал журналу Politico депутат от правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс.

Налогово-бюджетная гибкость Германии существенно ограничена заложенным в конституцию так называемым “долговым тормозом”, который не допускает федерального дефицита выше 0,35% ВВП, за исключением чрезвычайных ситуаций. Министр финансов Линднер сопротивляется призывам объявить чрезвычайной ситуацией конфликт на Украине.

В то же время у коалиции возникли разногласия по поводу того, как финансировать собственные военные нужды, дабы исполнить обещания Шольца восстановить вооруженные силы Германии и достичь установленного НАТО целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП.

Похоже, что в ближайшие годы Германия достигнет этой цели благодаря чрезвычайным расходам из специального фонда в 100 миллиардов евро, созданного правительством в 2022 году. Однако эти средства исчерпаются к концу 2027 года, после чего встанет вопрос, как Берлин намеревается финансировать дефицит после 2028 года.

“Назрела насущная необходимость действовать: в 2028 году нам потребуется сумма в 38,9 миллиарда евро, — сказал Линднер, добавив, что Германии придется либо расти быстрее, либо увеличить свой долг. — Это основополагающий вопрос, и решать его придется следующему федеральному правительству”.

Статья написана при участии Генри Донована