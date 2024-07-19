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ТАСС

Эксперт: на Украине не воспринимают всерьез возвращение к границам 1991 года

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский выстроил линию руководства страной, согласно которой победой может считаться только выход на границы 1991 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Украинские политики перестали всерьез воспринимать идею о возвращении к границам 1991 года. Такое мнение выразил ТАСС директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Ранее был обнародован указ президента Украины Владимира Зеленского, который ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности страны. Основными задачами этой стратегии названы построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море.

"У них есть по-прежнему официально неотмененная стратегия <…> возвращения к границам 1991 года. Во исполнение этой стратегии принимаются разного рода долгосрочные документы, [вроде] вот этой морской стратегии. В само возвращение к границам 1991 года никто, конечно, давно не верит. И мы знаем, что это не рассматривается всерьез уже и самими украинскими политиками, хотя действительно были сообщения, что лично президент Зеленский еще продолжает настаивать на такого рода целях. Хотя и у него были определенные подвижки в его риторике еще в прошлом году, и он говорил о том, что это необязательно произойдет в один прием. Но, как бы то ни было, это уже такой элемент украинской политической риторики, которая не воспринимается никем всерьез", - сказал Кашин.

Эксперт отметил, что Зеленский выстроил линию руководства страной, согласно которой победой может считаться только выход на границы 1991 года.

"Продвигая эту линию, он, с одной стороны, пытается влиять на уровень консолидации украинского общества, но это получается все хуже, но тем не менее он пытается это делать. С другой стороны, он обращается к наиболее радикальной части американских политиков, которые действительно настаивают на решительной борьбе с Россией и нанесении ей стратегического поражения. Это гораздо глубже, чем просто выпрашивание денег и помощи", - добавил он, акцентировав, что непонятно, насколько сам Зеленский верит в успех этой стратегии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стратегию морской безопасности Украины, заявил, что Россия видит дополнительную угрозу в обеспечении концентрированного присутствия кораблей НАТО в Черном море и будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. 

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