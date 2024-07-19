Эксперт: получается, что у границ РФ создадут плацдарм для ядерных ракет

Эксперт Замдыханов о морской стратегии Украины: Киев повышает ставки
Появление стратегии морской безопасности Украины говорит о том, что Киев повышает ставки в конфликте с Россией, что может привести к серьезным последствиям, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik эксперт Рамиль Замдыханов.
Стратегия морской безопасности Украины свидетельствует о желании НАТО постоянно присутствовать в Черном море, считает старший редактор Telegram-канала издания "Украина.ру" Рамиль Замдыханов.
Накануне Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины, которая, в частности, предполагает построение военно-морских сил со всеми родами войск.
В Киеве говорят, что документ направлен на предотвращение угроз морской безопасности страны, но это не так, считает эксперт.
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