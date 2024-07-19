Эксперт: получается, что у границ РФ создадут плацдарм для ядерных ракет

Эксперт Замдыханов о морской стратегии Украины: Киев повышает ставки

Появление стратегии морской безопасности Украины говорит о том, что Киев повышает ставки в конфликте с Россией, что может привести к серьезным последствиям, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik эксперт Рамиль Замдыханов.

Стратегия морской безопасности Украины свидетельствует о желании НАТО постоянно присутствовать в Черном море, считает старший редактор Telegram-канала издания "Украина.ру" Рамиль Замдыханов.

Накануне Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины, которая, в частности, предполагает построение военно-морских сил со всеми родами войск.

"Я хотел бы предостеречь от легковесного подхода к этому вопросу, потому что мы видим, что хотя Украина и не является членом НАТО, но она очень интенсивно вписана во все оперативные, тактические и стратегические разработки альянса, и появление этой стратегии – это не прихоть Украины и не желание Зеленского поиграть в кораблики на Черном море. Это желание НАТО постоянно присутствовать в Черном море", – сказал Рамиль Замдыханов в эфире радио Sputnik.

В Киеве говорят, что документ направлен на предотвращение угроз морской безопасности страны, но это не так, считает эксперт.

"Мы понимаем, что в соответствии с этой концепцией в акватории Черного моря должны появиться натовские суда, которые, вполне вероятно, могут нести на себе ядерное оружие. Получается, что у границ РФ будет создан плацдарм для старта ядерных ракет. С этим мириться мы точно не будем, и последствия этого могут быть далекоидущими. Украина постоянно играет на этом конфликте, постоянно повышает ставки, и мы видим очередной такой пример", – подчеркнул Рамиль Замдыханов.

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