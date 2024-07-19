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Росавиация оценила перспективы управления дронами через спутники

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Фото: Иван Родионов / РИА Новости
Фото: Иван Родионов / РИА Новости.

Росавиация: управление дроном через спутник является перспективным направлением

Возможность управления дронами через спутники является перспективным направлением. С такой оценкой на полях проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024» выступил замглавы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Андрей Потемкин, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, необходимо использовать все имеющиеся возможности. «Речь идет про радиосвязь, речь идет про возможность ретрансляции каналов управления беспилотным воздушным судном, и, конечно, спутники здесь всегда имеют свое преимущество в том числе по покрытию, но не всегда с точки зрения оперативности прохождения сигнала, целостности и других информационных параметров», — сказал руководитель.

Потемкин обратил внимание на важность соблюдения в данном вопросе баланса.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в России впервые реализовали технологию управления беспилотным летательным аппаратом через спутник. Для тестирования технологии использовали дрон «Геоскан 201» с экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в облегченной модификации. Во время испытаний, проводившихся с 13 по 16 июля, провели шесть полетов, в ходе которых было получено 218 сообщений с телеметрией дрона на FTP-сервере системы «Гонец» и переданы три сообщения с командами управления в полете по обратной связи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
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