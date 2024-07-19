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ТАСС

Страны AUKUS обсуждают начало сотрудничества в космосе

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AUKUS
AUKUS.
Источник изображения: google.com

Никаких конкретных решений принято не было, сообщил Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Страны альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) рассматривают возможность начала сотрудничества в космосе. Об этом сообщил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен.

"Мы находимся на этапе планирования", - приводит его слова американский портал Breaking Defense. Салтцмен считает, что сотрудничество Австралии, Великобритании и США в космосе может быть запущено в рамках второго направления деятельности AUKUS, которое охватывает в основном технологический аспект их взаимодействия. По его словам, участники альянса уже обсуждали этот вопрос, но никаких конкретных решений принято не было.

Как отмечается в материале, интерес альянса к космосу возник после того, как в декабре 2023 года Австралия, Великобритания и США представили план по развертыванию системы радаров для мониторинга космического пространства (Deep Space Advanced Radar Capability, DARC). Этот комплекс предназначен для обеспечения круглосуточного наблюдения за космическими объектами и их идентификации при любых погодных условиях.

AUKUS - партнерство правительств Австралии, Великобритании и США в области безопасности, созданное в сентябре 2021 года для реализации нескольких совместных оборонных инициатив по двум направлениям. Первое предполагает предоставление Австралии флота атомных ударных подводных лодок. Второе связано с совместной разработкой средств военного назначения в восьми сферах, включающих подводные системы, квантовые технологии, искусственный интеллект и автономные системы, кибербезопасность и радиоэлектронную борьбу, гиперзвуковые летательные аппараты и средства их перехвата, а также инновации и технологии обмена информацией.

Члены альянса допускают, что он может быть расширен за счет партнеров и единомышленников, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, в связи с чем Россия и Китай выражают озабоченность и призывают участников AUKUS строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения. 

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Австpалия
Великобритания
Китай
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США
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