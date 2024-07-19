Чехия намерена ежегодно готовить до 4 тыс. украинских военных

Чехия и Украина также выразили намерение развивать совместные проекты военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Чехия намерена подготовить до 4 тыс. украинских военнослужащих до конца 2024 года и в последующие годы сохранять это количество на том же уровне. Об этом говорится в договоре о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанном представителями Чехии и Украины на полях саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

"Участники разделяют амбиции по ежегодной подготовке до 4 тыс. украинских военнослужащих в 2024 году и далее в том числе, но не исключительно в рамках Военной тренировочной миссии ЕС для Украины", - говорится в соглашении, опубликованном на сайте офиса украинского президента.

Чехия и Украина также выразили намерение развивать совместные проекты военно-технического сотрудничества, "прежде всего в сферах боеприпасов малого и крупного калибров, стрелкового и легкого вооружений, беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и тяжелой техники, включая техническое обслуживание, ремонт и восстановление".

Украина на саммите Европейского политического сообщества также подписала договор о сотрудничестве в сфере безопасности со Словенией. В соответствии с соглашением Любляна обязуется участвовать в подготовке украинских военных и обеспечении Киева вооружениями в рамках общеевропейских инициатив, а также содействовать вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.

Военная тренировочная миссия ЕС для Украины - EU Military Assistance Mission for Ukraine - начала работу 15 ноября 2022 года. К концу января 2024 года в ее рамках было подготовлено около 40 тыс. украинских солдат.