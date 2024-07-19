Опубликованы новые фото уникального Abrams

Опубликованы новые фото прототипа танка Abrams со 140-миллиметровым орудием

Новые фотографии прототипа танка Abrams с орудием калибра 140 миллиметров появились в сети. На опубликованные снимки уникального M1 Thumper обратило внимание издание Defence Blog.

Главным отличием прототипа от серийных Abrams стала модифицированная башня с экспериментальной гладкоствольной пушкой XM291 ATAC и автоматом заряжания. Поэтому машину также называют ATAC Demonstration System.

Орудие позволяло использовать снаряды калибра 120 и 140 миллиметров, меняя только ствол. Однако снаряды большего калибра оказались слишком тяжелыми, поэтому машину оснастили автоматом заряжания XM91.

Опытный M1 Thumper проходил испытания с 1988-го до начала 1990-х годов. Новая пушка продемонстрировала точность, равную точности стандартного орудия M1A1 Abrams, и высокую бронепробиваемость. Несмотря на это, проект закрыли из-за высокой стоимости перехода на новый калибр и завершения холодной войны.

В июне концерн Rheinmetall представил танк Panther KF51 с необитаемой башней на выставке Eurosatory 2024. Машину рассматривают в качестве временного решения для модернизации вооруженных сил до создания нового танка в рамках программы Main Ground Combat System (MGCS).