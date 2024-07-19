Войти
Lenta.ru

Германия передаст Украине MAUS

190
0
0
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters.

Германия передаст Украине деревянные дроны MAUS

Правительство Германии предоставило компании Donaustahl разрешение на производство и экспорт беспилотников MAUS (DS-M-V1A1), которые передадут Украине. Об этом сообщает Defence Blog.

«MAUS может быть адаптирован для доставки боеприпасов как днем, так и ночью, при необходимости он может быть оснащен инфракрасным/тепловизионным зрением. Его модульная система позволяет операторам настраивать беспилотник в соответствии с требованиями миссии и целевыми задачами», — сообщили в компании.

Особенностью дрона стала рама, которую изготавливают из специально обработанного дерева. Это повышает вес беспилотника примерно на 10 процентов, но снижает затраты на производство рамы аппарата примерно на 75 процентов.

Дрон-камикадзе квадрокоптерного типа можно оснащать противотанковыми гранатами советских гранатометов РПГ-7 или немецких Panzerfaust 3. Кроме того, аппарат может нести гранаты калибров 30 и 40 миллиметров и кумулятивные снаряды калибра 85 миллиметров. MAUS получил специальное крепление для быстрой установки боеприпасов.

Ранее в июле гендиректор компании «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин сообщил, что на одном из действующих гражданских аэродромов успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
РПГ-7
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.03.2023
Минобороны Дании отчиталось о военной помощи Украине
03.08.2022
Воздушно-десантные войска России: взгляд со стороны
06.06.2022
США сделали из Украины гигантский испытательный полигон
18.09.2020
Отечественные поставщики готовы вытеснить западное оружие с турецкого рынка
11.12.2017
Советские конструкторы нашли выход из "танкового тупика"
22.09.2014
Пока Порошенко выпрашивает оружие, армия его распродает
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:00
  • 2711
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.07 04:46
  • 2
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 19.07 03:46
  • 1
Генерала Шамарина отстранили от должности
  • 19.07 03:34
  • 1
Глава ЕК назвала безопасность Украины лучшей инвестицией в безопасность ЕС
  • 19.07 03:27
  • 1
ЕС, США, Китай как посредники в урегулировании на Украине. Главное из письма Орбана Мишелю
  • 19.07 03:07
  • 1
Из Европы хотят сделать военную крепость
  • 18.07 21:11
  • 1
Ответ на текст "До войны Запада с Россией осталось пять лет".
  • 18.07 20:15
  • 65
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.07 17:32
  • 127
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.07 15:31
  • 0
«Ледяной пакт» НАТО против России и Китая
  • 18.07 15:29
  • 0
До войны Запада с Россией осталось пять лет
  • 18.07 12:28
  • 159
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 18.07 10:55
  • 1
Источник: контракт на третью пару БДК проекта 11711 может быть подписан до конца года
  • 18.07 06:23
  • 2
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 18.07 02:58
  • 1
О развитии и перспективах ОБТ в СССР/России