Германия передаст Украине MAUS

Германия передаст Украине деревянные дроны MAUS

Правительство Германии предоставило компании Donaustahl разрешение на производство и экспорт беспилотников MAUS (DS-M-V1A1), которые передадут Украине. Об этом сообщает Defence Blog.

«MAUS может быть адаптирован для доставки боеприпасов как днем, так и ночью, при необходимости он может быть оснащен инфракрасным/тепловизионным зрением. Его модульная система позволяет операторам настраивать беспилотник в соответствии с требованиями миссии и целевыми задачами», — сообщили в компании.

Особенностью дрона стала рама, которую изготавливают из специально обработанного дерева. Это повышает вес беспилотника примерно на 10 процентов, но снижает затраты на производство рамы аппарата примерно на 75 процентов.

Дрон-камикадзе квадрокоптерного типа можно оснащать противотанковыми гранатами советских гранатометов РПГ-7 или немецких Panzerfaust 3. Кроме того, аппарат может нести гранаты калибров 30 и 40 миллиметров и кумулятивные снаряды калибра 85 миллиметров. MAUS получил специальное крепление для быстрой установки боеприпасов.

Ранее в июле гендиректор компании «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин сообщил, что на одном из действующих гражданских аэродромов успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны.