ИМЗ нарастил выручку на 40% в первом полугодии 2024 года

ЦАМТО, 18 июля. Ижевский механический завод (АО "ИМЗ") в первом полугодии 2024 года нарастил выручку на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дивизион производства спецтехники внес наибольший вклад в положительную динамику: выручка от продаж продукции специального назначения увеличилась более чем на 60% относительно первого полугодия 2023 года. Продажи гражданского стрелкового оружия на внутреннем рынке выросли на 10%, боевого оружия – на 25%.

В числе лидеров рынка – пневматическая винтовка МР-512: ее продажи увеличились на 38% относительно 6 месяцев 2023 года. Наиболее популярным пневматическим пистолетом остается МР-654: прирост производства и продаж данной модели составил 27%. Ружье МР-27 остается в топе среди охотничьих ружей: выпуск его увеличился на 54%.

"Рост производства достигается за счет повышения производительности труда и оптимизации технологий. Все сегодня подчинено тому, чтобы в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ по востребованной продукции", – отметил управляющий директор АО "Ижевский механический завод" Валентин Каргин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".