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Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что размещение американских ракет на территории Германии станет ответом на дислокацию в Калининградской области ОТРК «Искандер» ВС РФ.

По словам главы немецкого Минобороны, запланированные на 2026 год действия США в Германии являются прямым противодействием угрозам со стороны России, выраженным в размещении «Искандеров» в непосредственной близости от границ ФРГ.

При этом Писториус добавил, что в настоящее время пока не принято окончательное решение относительно того, где именно будут размещены американские гиперзвуковые вооружения. По его словам, США, размещая свои ракеты, оказывают помощь Германии, пока что не имеющей подобных вооружений.

Стоит напомнить, что размещение ОТРК «Искандер» в самом западном регионе России произошло в 2016 году и было вызвано опасениями, закономерно возникшими в связи с размещением НАТО у границ РФ систем ПРО, некоторые элементы которых, как известно, могут применяться не только для защиты от воздушных атак, но и для запуска крылатых ракет.

Размещение американских ракетных вооружений на территории Германии неизбежно делает Европу ареной противостояния между Россией и США со всеми вытекающими для стран Евросоюза последствиями.

Как сообщалось ранее, Пентагон намерен разместить на территории своего европейского вассала дальнобойные ракетные системы SM-6, Tomahawk и потенциальные гиперзвуковые вооружения.