Замглавы МИД РФ высказался о возможной реконверсии американских стратегических бомбардировщиков B-52

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России следует быть готовой к любым сценариям, в том числе и к нежелательным. В частности, речь может идти о значительном наращивании ядерного потенциала США.

Такое заявление сделал журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Мы должны готовиться к разного рода сценариям, в том числе нежелательным сценариям в плане возможного значительного наращивания американцами своего ядерного потенциала

- заявил дипломат.

Он отметил, что Москва уже это делает. Ведь вся логика шагов Вашингтона подсказывала, что события будут развиваться по такому сценарию.

Замглавы МИД РФ высказался о возможной реконверсии американских тяжелых стратегических бомбардировщиков B-52. В администрации США уже идет обсуждение подключения к выпуску этих самолетов гражданских производственных мощностей. Правда, конкретных решений по данному вопросу в Вашингтоне пока не выработали. Это дает Москве время на принятие контрмер. Рябков заявил, что выбранный вариант ответных действий не должен быть слишком затратным.

Дипломат отметил, что существенное наращивание Вашингтоном своего ядерного потенциала вполне вероятно. Поэтому российское руководство будет продумывать эффективные варианты реагирования на эту потенциальную угрозу. По его словам, сейчас не существует никаких сдерживающих факторов, способных повлиять на решения США относительно своих стратегических ядерных вооружений и средств их доставки.