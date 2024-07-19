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РИА Новости

Генерала Шамарина отстранили от должности

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Вадим Шамарин
Вадим Шамарин.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Адвокат: Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба, но не уволен

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генерал Вадим Шамарин отстранен от должности заместителя начальника Генштаба ВС РФ, но не уволен, рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин.

"Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ еще в мае, но не уволен, выведен за штат", - сказал собеседник агентства.

Суд также наложил арест на купленный в кредит Mercedes Шамарина, добавил адвокат.

В четверг 235-й гарнизонный военный суд рассматривает ходатайство о продлении Шамарину срока ареста до 22 октября.

По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Разное
Кредитование
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1 комментарий
№1
19.07.2024 03:46
Попал под компанию... Как всегда сажают за принятые в то время хозяйственные мелочи, а не тех, кто реально воровал на порядки больше.
0
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