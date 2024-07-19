Генерала Шамарина отстранили от должности

Адвокат: Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба, но не уволен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генерал Вадим Шамарин отстранен от должности заместителя начальника Генштаба ВС РФ, но не уволен, рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин.
Суд также наложил арест на купленный в кредит Mercedes Шамарина, добавил адвокат.
В четверг 235-й гарнизонный военный суд рассматривает ходатайство о продлении Шамарину срока ареста до 22 октября.
По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.