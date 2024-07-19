Генерала Шамарина отстранили от должности

Адвокат: Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба, но не уволен

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генерал Вадим Шамарин отстранен от должности заместителя начальника Генштаба ВС РФ, но не уволен, рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин.

"Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ еще в мае, но не уволен, выведен за штат", - сказал собеседник агентства.

Суд также наложил арест на купленный в кредит Mercedes Шамарина, добавил адвокат.

В четверг 235-й гарнизонный военный суд рассматривает ходатайство о продлении Шамарину срока ареста до 22 октября.

По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.