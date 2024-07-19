Войти
ТАСС

Расчеты ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" отработали удары по морским целям на Балтике

929
0
0
Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника
Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

К отработке учебно-боевых задач было привлечено более 100 военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота в рамках учений в Ленинградской и Калининградской областях отработали тактические действия по нанесению ударов по морским целям и уничтожению корабельных ударных групп условного противника на Балтике. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"К решению задач боевой подготовки были привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Ленинградской и Балтийской военно-морских баз флота, а также комплексы разведки морской и воздушной обстановки", - говорится в сообщении.

По сценарию маневров, расчеты ракетных комплексов провели развертывание на побережье Балтийского моря и Финского залива, подготовили к практическому применению.

"Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные пуски из ракетных комплексов по отрядам кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней", - отметили в пресс-службе.

К отработке учебно-боевых задач было привлечено более 100 военнослужащих и порядка 15 единиц военной и специальной техники, уточнила пресс-служба.

О комплексах

Береговой ракетный комплекс "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 км.

Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" предназначены для поражения надводных кораблей всех типов. Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
Бастион
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
28.07.2021
С «Бала» на корабль: Минобороны отработает перекрытие Финского залива
19.05.2021
Балтийский флот усилят подлодками
26.11.2019
Gazeta Finansowa (Польша): Балтийское море в огне
11.06.2019
Военные сообщили о дежурстве трех корабельных групп в районе учений НАТО на Балтике
20.05.2019
Борьба за Арктику нарастает
18.05.2018
День Балтийского флота. Досье
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 04:59
  • 2744
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.07 03:33
  • 538
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу
  • 19.07 10:38
  • 1
Узбекский бронетранспортер Arslon
  • 19.07 10:33
  • 161
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 19.07 08:31
  • 2
Глава ЕК назвала безопасность Украины лучшей инвестицией в безопасность ЕС
  • 19.07 06:01
  • 290
Космонавтика Илона Маска
  • 19.07 04:46
  • 2
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 19.07 03:46
  • 1
Генерала Шамарина отстранили от должности
  • 19.07 03:27
  • 1
ЕС, США, Китай как посредники в урегулировании на Украине. Главное из письма Орбана Мишелю