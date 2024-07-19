Расчеты ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" отработали удары по морским целям на Балтике

Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника.

К отработке учебно-боевых задач было привлечено более 100 военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота в рамках учений в Ленинградской и Калининградской областях отработали тактические действия по нанесению ударов по морским целям и уничтожению корабельных ударных групп условного противника на Балтике. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"К решению задач боевой подготовки были привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Ленинградской и Балтийской военно-морских баз флота, а также комплексы разведки морской и воздушной обстановки", - говорится в сообщении.

По сценарию маневров, расчеты ракетных комплексов провели развертывание на побережье Балтийского моря и Финского залива, подготовили к практическому применению.

"Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные пуски из ракетных комплексов по отрядам кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней", - отметили в пресс-службе.

К отработке учебно-боевых задач было привлечено более 100 военнослужащих и порядка 15 единиц военной и специальной техники, уточнила пресс-служба.

О комплексах

Береговой ракетный комплекс "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 км.

Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" предназначены для поражения надводных кораблей всех типов. Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса.