Эксперт заявил, что с назначением Тернера "проект Украина" перевели в терминальную фазу

Программный директор Академии политических наук Александр Степанов отметил, что Патрик Тернер "идеально подходит под описание разжигателя войны" и является давним идеологом активной милитаризации восточно-европейского пространства

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Проект Украина" с назначением главой представительства НАТО в стране экс-помощника генерального секретаря альянса по оборонной политике и планированию (2018-2022) британца Патрика Тернера переведен в терминальную фазу. Такое мнение ТАСС выразил программный директор Академии политических наук, военный эксперт Александр Степанов.

Накануне пресс-служба НАТО сообщила о назначении главой представительства организации на Украине Тернера, при котором силы альянса покинули Афганистан в 2021 году. Его прямой обязанностью была координация контингентов НАТО в Афганистане, Косове и Ираке, где у альянса была миссия по обучению местных военных.

"Патрик Тернер - один из представителей ультрарусофобского радикального крыла Североатлантического альянса. Он идеально подходит под описание разжигателя войны и является давним идеологом активной милитаризации восточно-европейского пространства. По заветам ныне почившего Збигнева Бжезинского рассматривает Украину в качестве геополитического ключа к контролю Европы. <…> "Проект Украина" переведен в терминальную фазу - в режим ручного управления под руководством британского русофоба Тернера", - отметил эксперт.

Степанов добавил, что в 1984-1992 и 1997-2015 годах Тернер работал на различных руководящих должностях в министерстве обороны и структуре Кабинета министров Великобритании, где занимался разработкой стратегии национальной безопасности и военным планированием. Он отвечал в том числе за публикацию в 2006 году Белой книги о перспективах британских сил ядерного сдерживания, а также приложил руку к первой стратегии национальной безопасности королевства в 2008 году, добавил эксперт. С 2008 по 2010 год Тернер курировал стратегические аспекты военного сотрудничества между Великобританией и США в британском посольстве в Вашингтоне.

А в 2015 году британец был назначен помощником генсека НАТО по операциям. Затем, продолжил эксперт, с октября 2018 года по июль 2022 года Тернер являлся помощником главы альянса по оборонной политике и планированию, "лоббировал интересы американского военно-промышленного комплекса по накачке восточного фланга НАТО различными типами наступательного вооружения". "При нем страны Балтии, Финляндия и Польша заключили рекордные многомиллиардные контракты с Lockheed Martin и Raytheon на закупку широкой линейки различных систем, включая такие, как реактивные системы залпового огня HIMARS и зенитные ракетные комплексы Patriot. В этот период начались поставки в регион и истребителей F-35", - отмечает Степанов.

Также у Тернера есть консалтинговая (де-факто частная разведывательная) компания Patrick Turner Consulting со штаб-квартирой в Вашингтоне, добавил эксперт. В ноябре 2022 года Тернер стал почетным членом вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA, Center for European Policy Analysis, с 2023 года признан в России нежелательным) - лицензированный ЦРУ "поставщик русофобии" в Европу, говорит Степанов. "Косвенно исполняя роль лоббиста интересов ВПК США в рамках своей псевдонаучной аналитической деятельности, Тернер подготовил несколько программных статей, убедительно обосновывающих необходимость увеличения военной поддержки Киева", - отметил он.

Поставки оружия Киеву

В декабре 2022 года Тернер был назначен старшим советником консалтинговой фирмы The Cohen Group (проект бывшего министра обороны США при администрации Билла Клинтона Уильяма Коэна). Именно при Коэне запущен процесс расширения НАТО на Восток с первым этапом включения в него Польши, Венгрии и Чехии, напомнил Степанов.

"К "заслугам" Тернера можно отнести прощупывание наступательной провокационной линии НАТО на Крым, когда еще в 2021 году Киев предложил использовать в интересах военной логистики альянса воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации. Реальная цель - обеспечение мониторинга приграничного с РФ воздушного пространства. Кстати, именно тогда заложена концептуальная основа возможной передачи Киеву западных истребителей, прежде всего F-16, в рамках обеспечения воздушных операции НАТО и применения авиационной коалиции в черноморском регионе", - добавляет эксперт.

Тернер также выступил инициатором укрепления "Бухарестской девятки", которая была создана для усиления позиций восточного фланга НАТО. "Назначение Тернера, скорее всего, можно рассматривать как перевод заключительного этапа украинского сюжета восточно-европейской эскалации в финальную стадию. Нелегитимный президент и колеблющийся главнокомандующий ВСУ не позволяют довести Пентагону сценарий до логического этапа максимального затягивания конфликта. Плюс под угрозой дивиденды американского ВПК от бесконечной военной помощи киевскому режиму за счет оборонного бюджета и налогоплательщиков США", - заключил Степанов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что задачей главы представительства НАТО на Украине станет координация и надзор за получением Киевом западного оружия, после того как на саммите организации в Вашингтоне было принято решение сделать эти поставки обязательными для стран альянса, а функции по сбору оружия для Украины были переданы от США блоку. С этой целью НАТО создала в Висбадене отдельную штабную структуру численностью в 700 сотрудников, занимающуюся исключительно военным снабжением Киева. В 2025 году на поставки оружия Украине страны Североатлантического альянса обещали выделить €40 млрд.

Как заявил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя, Запад должен перестать накачивать Киев вооружениями, тогда конфликт на Украине быстро закончится.