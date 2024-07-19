Французский флот получит новейший фрегат не раньше конца 2025 года

Первый фрегат класса FDI "Адмирал Ронарк" (Amiral Ronarc'h), предназначенный для ВМС Франции, приступит к ходовым испытаниям в сентябре. Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на обновленные планы французского флота.

При благоприятном ходе событий предполагается, что цикл испытаний корабля продлится около года.

Фрегат "Адмирал Ронарк", Франция Naval Group

Фрегат "Адмирал Ронарк" заложили в декабре 2021 года, а на воду спустили в ноябре 2022 года. Тогда французский флот планировал, что ходовые испытания начнутся в 2023 году, а передача корабля состоится в 2024 году. Теперь же ВМС Франции смогут получить фрегат не раньше конца 2025 года.

Напомним, что ВМС Франции заказали пять фрегатов класса FDI (Fregate de Defense et Intervention, также упоминается как "Бельхарра"). Они заменят корабли класса "Лафайет" с водоизмещением 3600 тонн, поступившие на службу в период с 1996 по 2001 годы.

Длина фрегата "Адмирал Ронарк" составляет 122 метра, ширина – 18 метров, водоизмещение – 4500 тонн. Он сможет развивать скорость до 27 узлов, дальность плавания – 5000 миль, автономность – 45 суток. Экипаж – 125 человек (возможно дополнительное размещение 28 человек).

Управление боевыми системами корабля обеспечит система SETIS 3.0 собственной разработки Naval Group. В арсенал фрегата включат противокорабельные ракеты MM40 "Экзосет", зенитные ракеты "Астер 15/30", 76-мм артустановки, дистанционно управляемые 20-мм арткомплексы "Нарвал" и 324-мм торпедные аппараты. Также предусмотрено базирование на борту беспилотного летательного аппарата массой до 700 кг и многоцелевого вертолета типа NH90.

Особое внимание уделено защите корабельных систем от современных киберугроз, а также от радиоэлектронного противодействия.

Фрегаты FDI также оснастят радиолокационной системой Sea Fire, интегрированной в мачту корабля. Она оснащена четырьмя антеннами с активной фазированной решеткой с цифровым сканированием. РЛС сможет одновременно отслеживать до 800 целей на площади в несколько сотен квадратных километров с охватом 360° по азимуту и 90° по углу места (дальность обнаружения воздушных целей – до 500 км, надводных – 80 км).