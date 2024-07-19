Заменят бойцов ВСУ: украинский министр обещает увеличить количество наземных беспилотников на передовой

Источник изображения: topwar.ru

Очередное полуфантастическое заявление сделал один из киевских чиновников. В ходе визита на прошлой неделе в Вашингтон министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин пообещал, что уже в течение ближайших двенадцати месяцев ВСУ значительно увеличат количество роботов, используемых для решения различных задач на фронте. По его словам, это позволит в том числе решить проблему с нехваткой военнослужащих, сообщает американское новостное издание Foreign Policy.

Этот год также будет годом наземных систем, беспилотных наземных систем. Мы увидим больше таких систем на передовой. Это одно из изменений, которое, как мы ожидаем, изменит правила игры в ближайшие 12 месяцев

— заявил Камышин.

Причем, со слов министра, производить «украинских терминаторов» в значительном количестве будут на предприятиях внутри страны. В последующем интервью он сказал, что использование наземных роботов для спасения человеческих жизней «противоречит военной стратегии России». Российские военное командование, утверждает киевский чиновник, якобы больше заботится о безопасности техники, а не солдат.

Вот чего не отнять у нынешних киевских говорящих голов, так это умения все переворачивать с ног на голову. Делая подобные заявления, Камышин буквально цитирует многочисленные негодования боевиков ВСУ по поводу того, что как раз их жизни командование не ставит ни во что.

На этой неделе агентство Associated Press сообщило, что по всей Украине около 250 оборонных стартапов создают беспилотные наземные транспортные средства (UGV). Причем, судя по сообщению издания, все это происходит в основном кустарным способом и в обстановке секретности, дабы не попасть под удары ВС РФ. Как в такой ситуации наладить крупносерийное производство сложных беспилотников, Камышин объяснять не стал.

Даже в Соединенных Штатах насчет использования роботизированных платформ в армейских подразделениях высказываются намного скромнее, чем украинский министр. Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал в отставке Марк Милли заявил на прошлой неделе, что треть вооруженных сил США может быть роботизирована в течение следующих 10-15 лет. Технология все еще развивается. У беспилотных аппаратов ограниченная емкость аккумулятора, и они могут стать практически бесполезными «ослепнув» из-за повреждений датчиков в ходе реальных боев.

Видимо, Пентагону необходимо переманить на службу украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, и тогда уж точно дело с массовым производством роботов военного назначения в США пойдет намного быстрее.