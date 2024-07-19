Войти
Военное обозрение

Заменят бойцов ВСУ: украинский министр обещает увеличить количество наземных беспилотников на передовой

190
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Очередное полуфантастическое заявление сделал один из киевских чиновников. В ходе визита на прошлой неделе в Вашингтон министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин пообещал, что уже в течение ближайших двенадцати месяцев ВСУ значительно увеличат количество роботов, используемых для решения различных задач на фронте. По его словам, это позволит в том числе решить проблему с нехваткой военнослужащих, сообщает американское новостное издание Foreign Policy.

Этот год также будет годом наземных систем, беспилотных наземных систем. Мы увидим больше таких систем на передовой. Это одно из изменений, которое, как мы ожидаем, изменит правила игры в ближайшие 12 месяцев

— заявил Камышин.

Причем, со слов министра, производить «украинских терминаторов» в значительном количестве будут на предприятиях внутри страны. В последующем интервью он сказал, что использование наземных роботов для спасения человеческих жизней «противоречит военной стратегии России». Российские военное командование, утверждает киевский чиновник, якобы больше заботится о безопасности техники, а не солдат.

Вот чего не отнять у нынешних киевских говорящих голов, так это умения все переворачивать с ног на голову. Делая подобные заявления, Камышин буквально цитирует многочисленные негодования боевиков ВСУ по поводу того, что как раз их жизни командование не ставит ни во что.

На этой неделе агентство Associated Press сообщило, что по всей Украине около 250 оборонных стартапов создают беспилотные наземные транспортные средства (UGV). Причем, судя по сообщению издания, все это происходит в основном кустарным способом и в обстановке секретности, дабы не попасть под удары ВС РФ. Как в такой ситуации наладить крупносерийное производство сложных беспилотников, Камышин объяснять не стал.

Даже в Соединенных Штатах насчет использования роботизированных платформ в армейских подразделениях высказываются намного скромнее, чем украинский министр. Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал в отставке Марк Милли заявил на прошлой неделе, что треть вооруженных сил США может быть роботизирована в течение следующих 10-15 лет. Технология все еще развивается. У беспилотных аппаратов ограниченная емкость аккумулятора, и они могут стать практически бесполезными «ослепнув» из-за повреждений датчиков в ходе реальных боев.

Видимо, Пентагону необходимо переманить на службу украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, и тогда уж точно дело с массовым производством роботов военного назначения в США пойдет намного быстрее.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.12.2013
Строить – не ломать
01.04.2013
Фантазии – на службу стране и армии
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
11.07.2011
Будущее за беспилотными самолетами
05.07.2010
Танковые войска РФ деградировали: в НАТО уже отработали технологию их уничтожения
11.06.2009
Подводя итоги HeliRussia 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:00
  • 2711
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.07 04:46
  • 2
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 19.07 03:46
  • 1
Генерала Шамарина отстранили от должности
  • 19.07 03:34
  • 1
Глава ЕК назвала безопасность Украины лучшей инвестицией в безопасность ЕС
  • 19.07 03:27
  • 1
ЕС, США, Китай как посредники в урегулировании на Украине. Главное из письма Орбана Мишелю
  • 19.07 03:07
  • 1
Из Европы хотят сделать военную крепость
  • 18.07 21:11
  • 1
Ответ на текст "До войны Запада с Россией осталось пять лет".
  • 18.07 20:15
  • 65
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.07 17:32
  • 127
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.07 15:31
  • 0
«Ледяной пакт» НАТО против России и Китая
  • 18.07 15:29
  • 0
До войны Запада с Россией осталось пять лет
  • 18.07 12:28
  • 159
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 18.07 10:55
  • 1
Источник: контракт на третью пару БДК проекта 11711 может быть подписан до конца года
  • 18.07 06:23
  • 2
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 18.07 02:58
  • 1
О развитии и перспективах ОБТ в СССР/России