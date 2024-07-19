Румыния планирует приобрести от 300 до 500 южнокорейских танков K2 "Блэк Пантер"

ЦАМТО, 18 июля. Румыния планирует приобрести от 300 до 500 основных боевых танков (ОБТ) K2 "Блэк Пантер" южнокорейской компания Hyundai Rotem.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на репортаж южнокорейского канала MBC News, крупный заказ может быть размещен после успешных испытаний танка К2 в Румынии.

В 2022 году Министерство обороны Румынии подписало соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере с Hyundai Rotem. После двух лет обсуждений и подготовки в марте 2024 года танк K2 был отправлен в Румынию для испытаний с боевой стрельбой, что является критическим этапом перед заключением соглашения.

Испытания с боевой стрельбой были необходимы для оценки эффективности танка К2 в реальных боевых условиях. Результаты испытаний, как сообщается, напрямую повлияют на количество закупаемых танков.

Румыния рассматривает возможность закупки от 300 до 500 танков К2, первоначальная партия составит около 50 ед. В отличие от других подобных соглашений, финансируемых за счет кредитов, Румыния планирует приобрести южнокорейские танки без использования кредита, надеясь, таким образом, повлиять на общую стоимость контракта и условия промышленного сотрудничества между двумя странами. Данная финансовая стратегия стала возможной благодаря недавнему увеличению оборонного бюджета Румынии в 2,5 раза.

На решение Румынии также повлияло мнение Польши, ранее заказавшей танки К2. Варшава предоставила "убедительные рекомендации", повысив уверенность Румынии в эффективности ОБТ К2.

Необходимо также напомнить, что южнокорейская компания Hanwha Aerospace 9 июля в Бухаресте подписала с Министерством национальной обороны Румынии контракт на поставку артиллерийских дивизионов, в состав которых входят 155-мм самоходные гаубицы К9, транспортно-заряжающие машины K10 и машины поддержки.

Общая стоимость продажи составила 1,3828 трлн. вон (около 996 млн. долл.). Соглашение предусматривает поставку 54 самоходных гаубиц К9 и 36 транспортно-заряжающих машин K10. По условиям контракта, поставки будут осуществляться совместно с румынскими компаниями, начиная с 2027 года.

Hanwha Aerospace также заявила о намерении конкурировать за поставку ВС Румынии боевых машин пехоты (БМП). В этом проекте примут участие ведущие оборонные компании из Германии и Великобритании. Hanwha Aerospace планирует представить предложение по поставке бронемашины "Редбак", ранее выбранной ВС Австралии. Поскольку "Редбак" оснащена той же силовой установкой, что и K9, стоимость ее эксплуатации и обслуживания обойдется дешевле для ВС Румынии.