Премьер Британии заявил на открытии саммита ЕПС о поддержке Украины

Кир Стармер также сообщил о риске, который Россия якобы представляет для Европы

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер использовал саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), чтобы выразить поддержку Украине и заявить о риске, который Россия якобы представляет для Европы. Об этом политик сообщил, открывая пленарное заседание однодневной встречи в графстве Оксфордшир под Лондоном.

"Не сомневайтесь, что мы будем с вами так долго, как потребуется", - сказал Стармер, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сидит от него по правую руку.

"Наша первая задача здесь сегодня - подтвердить нашу твердую поддержку Украины, вновь объединиться вокруг ценностей, которые мы уважаем, и сказать, что мы будем вместе противостоять угрозе на этом континенте", - добавил британский премьер. В этой связи Стармер выступил с утверждением, что Россия якобы угрожает европейской демократии, а ее военные самолеты нарушают воздушное пространство других стран.

Премьер Великобритании упомянул о санкциях, которые Лондон ввел в отношении России, заверив, что он гордится этим. Европе, сократившей зависимость от российских углеводородов, "необходимо довести дело до конца", противодействуя "обходу Россией санкций" против ее нефтегазовой отрасли, осуществив зеленый переход и оказав Украине помощь "в обеспечении ее энергетических потребностей в преддверии зимы", сказал глава британского правительства.

При этом Стармер выступил за перезагрузку отношений с ЕС, что, по его мнению, позволит вместе работать над обеспечением "мира, безопасности, благополучия" для всех граждан Европы.

Всего в саммите принимают участие лидеры и главы правительства 45 стран Европы, а также представители НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. Как сообщили организаторы однодневной встречи, ее программа включает в себя вступительное и завершающее пленарные заседания, а между ними - три круглых стола по следующим темам: миграция, энергетика, защита и обеспечение демократии. Никаких итоговых коммюнике формат встречи не предполагает.