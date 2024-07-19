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ТАСС

В ГД назвали бесперспективной морскую стратегию Украины

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Депутат Государственной думы Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /

По словам депутата от Севастополя Дмитрия Белика, документ отвечает интересам США в получении контроля над Черным морем и направлен только на то, чтобы "угодить западным хозяевам"

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Морская стратегия, заявленная Украиной накануне, отвечает интересам США по установлению контроля в Черном море, но при этом совершенно бесперспективна, заявил ТАСС депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее был обнародован указ президента Украины Владимира Зеленского, который ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности страны. Основными задачами этой стратегии названы построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море.

"Безусловно, США заинтересованы в получении контроля над Черным морем, а Зеленский под это желание своих кураторов издает соответствующие указы и штампует подобные инициативы. Киев бы не только хотел вернуть полуостров под свою власть, но и любезно предоставил бы его под базу НАТО, что он и сделал бы, если бы не случились события 2014 года, когда Севастополь и Крым воссоединились с Россией", - сказал Белик.

Он назвал стратегию морской безопасности Украины "столь же амбициозной, сколь и бесперспективной". Тем более, напомнил депутат, что это не первый подобный опыт Киева: украинские политики уже утверждали стратегию "деоккупации и реинтеграции" Крыма и другие подобные документы, Киев собирал не имеющий практического смысла "Крымский саммит".

"Вопрос принадлежности Крыма закрыт, а Черное море никогда не станет морем НАТО - это та реальность, с которой должен иметь дело киевский режим и его западные кураторы", - подчеркнул собеседник агентства.

Белик также считает, что новый документ, выпущенный Киевом, направлен не только на то, чтобы "угодить западным хозяевам". "Данная стратегия пополнила число тех документов, которыми Зеленский стремится отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронтах и сместить фокус на "воинственные" цели киевского режима", - добавил он. 

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