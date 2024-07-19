Спущены на воду два новых патрульных катера для индонезийских ВМС

На верфи PT Caputra Mitra Sejati в Мераке (Бантен) спустили на воду предназначенные для ВМС Индонезии два 60-метровых быстроходных патрульных катера "Хампала" и "Лумба-Лумба" класса "Доранг", также известные как тип PC-60M.

Командующий индонезийским флотом адмирал Али в своем выступлении подчеркнул стратегическое значение этих патрульных катеров, отметив, что обширная морская территория страны со значительными природными ресурсами и потенциалом требует современных средств для защиты от потенциальных угроз.

Спуск на воду патрульных катеров класса "Доранг", Индонезия Indonesian Navy

По его словам, постройка этих катеров также стала значительным достижением для национальной оборонной промышленности, демонстрируя способность верфи PT Caputra Mitra Sejati сокращать зависимость от иностранных поставщиков.

Адмирал Али выразил надежду, что индонезийская оборонная промышленность продолжит внедрять инновации и повышать свой потенциал для развития конкуренции на международном рынке.

Серия патрульных быстроходных катеров класса "Доранг" (PC-60M) строится на различных индонезийских верфях, включая PT Caputra Mitra Sejati и PT Karimun Anugrah Sejati.

Длина каждого катера класса "Доранг" составляет 60 метров, ширина – 8,5 метров, осадка – 2,72 метра. Водоизмещение – от 440 до 520 тонн. Оснащенные двумя дизельными двигателями MTU 20V400M73, общая мощность которых составляет 3200 кВт, катера развивают скорость до 24 узлов. Автономность – 6 дней. Экипаж – 46 человек; дополнительно на борту могут разместиться девять человек.

Вооружение катеров включает 40-мм пушку OTO Melara, два 12,7-мм тяжелых пулемета. При необходимости конструкция позволяет устанавливать на корме пусковые установки противокорабельных ракет.