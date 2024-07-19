В МИД рассказали об эскалации между Россией и Западом

Рябков: сейчас нет предопределенности в наращивании эскалации между РФ и Западом

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Москве уверены, что сейчас нет никакой предопределенности в возможном дальнейшем наращивании эскалации в вопросах безопасности между Западом и Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ничто не предопределено. В том числе нет и предопределенности дальнейшего наращивания эскалации. Пока, к сожалению, Запад, под надуманными предлогами в поисках поводов, чтобы такое вновь нам приписать, с точки зрения посягательств на безопасность, идет именно по этому пути", - сказал Рябков журналистам.

"Это прискорбно. Но нас это не остановит, с точки зрения решения задач, по обеспечению своей безопасности по всему периметру российских границ, включая, разумеется, зону проведения СВО, включая обеспечение безопасности тех субъектов федерации, которые вернулись в Россию", - добавил он.

Рябков отметил, что Калининградская область - "не исключение в плане нашей стопроцентной решимости сделать все, что нужно, чтобы отбросить тех, кто вынашивает возможно агрессивные замыслы и кто пытается нас спровоцировать на некие шаги, нежелательные для кого бы то ни было, но и чреватые дальнейшими осложнениями".