Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ

Рябков: у РФ много опций для ответа, никакие варианты нельзя исключить

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, включая и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не исключаю никакие варианты", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли российский ответ на размещение американских ракет в ФРГ предполагать развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.

Он отметил, что по вине и ФРГ, и, в первую очередь, США, "стоящих во главе блока НАТО, произошло тотальное разрушение договорённостей в сфере контроля над вооружениями".

"В этой ситуации, принимая в расчет совокупность стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек, скажем так, с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть, максимально широкая опциональность", - сказал замминистра.

"Это не угроза в чей бы то ни было адрес. Это способ найти самый эффективный, в том числе, с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы", - добавил он.