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ТАСС

Алаудинов: НАТО сэкономила на утилизации старых боеприпасов, отправив их на Украину

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Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ назвал передачу боеприпасов и средств вооружения Украине западными странами "отмывом денег"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Страны блока НАТО воспользовались ситуацией и направили на Украину просроченные боеприпасы, тем самым сэкономив свои средства для их утилизации. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Украина на протяжении последних уже двух с половиной лет, получается, являлась страной, которая утилизировала те боеприпасы, которые скопились во всех странах блока НАТО, на уничтожение которых, наверное, этим странам надо было потратить очень большие деньги", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Алаудинов также назвал передачу боеприпасов и средств вооружения Украине западными странами "отмывом денег". "Они еще, получается, взяли из бюджета Америки деньги, которые ушли в карманы предпринимателей, которые владеют заводами ВПК", - добавил генерал-майор.

Ранее Министерство обороны Украины заявило, что решило передать на нужды армии списанные еще до 2014 года боеприпасы. Отмечалось, что речь идет, в частности, об артиллерийских снарядах, боеприпасах к стрелковому оружию, комплектующих элементах и взрывателях. 

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