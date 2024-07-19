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ТАСС

Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии

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Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: Гавриил Григоров/ ТАСС

Москва передает данные об этом по линии организации по запрещению химического оружия, добавил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют химическое оружие против российской армии, Москва передает данные об этом по линии организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии телеканалу "Звезда".

"Надо разделять вопрос применения отравляющих веществ, что, безусловно, фиксируется нами в действиях ВСУ, и соответствующая информация передается по профильным для этого каналам, прежде всего, по линии организации по запрещению химического оружия в Гааге, но также и в Нью-Йорке", - сказал он.

Замглавы МИД РФ отметил, что за последние два года российскими военными собран "исчерпывающий, суперобъемный материал, показывающий всю глубину взаимодействия Вашингтона и Киева в этой сфере". "В том числе с точки зрения проведения мероприятий в нарушение конвенции (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия - прим. ТАСС), в итоге означающих, что на Украине создавались компоненты биологического оружия, - подчеркнул Рябков. - То и другое абсолютно неприемлемо, вызывает осуждение, причем не только у нас, но и в широких кругах международного сообщества". 

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Страны
Россия
США
Украина
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