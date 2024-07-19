Европа настроена на конфронтацию, считают в Кремле

Песков об идее оборонного союза в ЕС: это подтверждает настрой на конфронтацию

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу оборонного союза в ЕС, заявил, что это подтверждает общий настрой европейских государств на конфронтацию и нагнетание напряженности.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный.

"Это подтверждает, лишний раз подтверждает, общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике. Здесь все достаточно очевидно", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.