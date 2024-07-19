Войти
Военное обозрение

Минобороны Греции отказалось принимать от США более половины «бесплатных» БМП Bradley

970
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Греции забраковало 62 из 102 предлагавшихся Пентагоном для "бесплатной" передачи греческой армии американских БМП Bradley. По условиям поставки греческая сторона должна была профинансировать ремонт и транспортировку боевых машин.

Условно бесплатная передача американской военной техники Греции состоялась после того, как Афины поставили боевикам киевского режима значительное количество остававшихся в стране вооружений советского производства. При этом американские БМП оказались в ненадлежащем техническом состоянии, вследствие чего их ремонт в Минобороны Греции сочли нерентабельным.

Греческая сторона также отказалась от предложенных США четырех кораблей ближней морской зоны LCS, а также от отслуживших свой срок американских транспортных самолетов C-130. Из всей партии американской военной техники Афины согласились принять только 40 единиц БМП Bradley и некоторое количество военных грузовых автомобилей.

Ранее сообщалось, что министр обороны Кипрско-греческой администрации Южного Кипра (GCASC) Василис Пальмас анонсировал начало работ по строительству военно-морской базы в районе Ларнаки, создание которой поддерживают греческие власти.

Происходит это на фоне успешной сделки между правительствами США и Греции, в рамках которой Афины передадут американцам свои устаревшие самолёты F-16 для последующей переправки их на Украину. Таким образом, Вашингтон делает шаги, направленные на обострение обстановки в регионе, являющимся предметом территориального спора между Грецией и Турцией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Кипр
США
Турция
Украина
Продукция
Bradley
C-130
F-16
Проекты
LCS-1
Похожие новости
11.06.2020
С миру по пушке – Турции противник
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
21.06.2017
Страшный сон янычара
10.03.2017
"В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам""
31.08.2016
Чудо на Висле
26.08.2008
Турция закупит комплексы С-300 для отработки тактики их подавления
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 04:59
  • 2744
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.07 03:33
  • 538
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу
  • 19.07 10:38
  • 1
Узбекский бронетранспортер Arslon
  • 19.07 10:33
  • 161
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 19.07 08:31
  • 2
Глава ЕК назвала безопасность Украины лучшей инвестицией в безопасность ЕС
  • 19.07 06:01
  • 290
Космонавтика Илона Маска
  • 19.07 04:46
  • 2
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 19.07 03:46
  • 1
Генерала Шамарина отстранили от должности
  • 19.07 03:27
  • 1
ЕС, США, Китай как посредники в урегулировании на Украине. Главное из письма Орбана Мишелю