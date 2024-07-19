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Минобороны Греции забраковало 62 из 102 предлагавшихся Пентагоном для "бесплатной" передачи греческой армии американских БМП Bradley. По условиям поставки греческая сторона должна была профинансировать ремонт и транспортировку боевых машин.

Условно бесплатная передача американской военной техники Греции состоялась после того, как Афины поставили боевикам киевского режима значительное количество остававшихся в стране вооружений советского производства. При этом американские БМП оказались в ненадлежащем техническом состоянии, вследствие чего их ремонт в Минобороны Греции сочли нерентабельным.

Греческая сторона также отказалась от предложенных США четырех кораблей ближней морской зоны LCS, а также от отслуживших свой срок американских транспортных самолетов C-130. Из всей партии американской военной техники Афины согласились принять только 40 единиц БМП Bradley и некоторое количество военных грузовых автомобилей.

Ранее сообщалось, что министр обороны Кипрско-греческой администрации Южного Кипра (GCASC) Василис Пальмас анонсировал начало работ по строительству военно-морской базы в районе Ларнаки, создание которой поддерживают греческие власти.

Происходит это на фоне успешной сделки между правительствами США и Греции, в рамках которой Афины передадут американцам свои устаревшие самолёты F-16 для последующей переправки их на Украину. Таким образом, Вашингтон делает шаги, направленные на обострение обстановки в регионе, являющимся предметом территориального спора между Грецией и Турцией.