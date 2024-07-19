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Военное обозрение

Глава Еврокомиссии предлагает создать «Европейский воздушный щит»

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Источник изображения: topwar.ru

На сессии в Страсбурге евродепутаты будут голосовать за нового председателя Европейской комиссии на период с 2025 по 2029 год. Второй раз занять эту должность претендует и Урсула фон дер Ляйен, которая выступит перед парламентариями с программной речью.

ЕК опубликовало программу своего действующего председателя.

В числе прочего, глава Еврокомиссии предлагает ЕС создать собственную систему противовоздушной обороны – «Европейский воздушный щит». Помимо этого, в ее программе содержится предложение о коллективной киберобороне Союза. Два данных направления чиновница называет «проектами общеевропейского интереса». Она предлагает и другие шаги в сфере укрепления обороны государств ЕС.

Работая со странами-участницами и в тесной координации с НАТО, мы предложим ряд оборонных проектов, представляющих интерес для всей Европы, начиная с «Европейского воздушного щита» и киберобороны

- заявила еврочиновница.

Но в ее программе присутствуют не только оборонные проекты. Так, она предлагает учредить должность еврокомиссара по многообразию и делам ЛГБТ (в России признано экстремистским движением и запрещено). Также фон дер Ляйен предлагает ускорить переход от углеводородной к «зеленой» энергетике. Помимо этого, чиновница выступила за троекратное увеличение штата сотрудников пограничной службы и береговой охраны, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.

Ранее министр иностранных дел Петер Сийярто отрицательно отозвался о работе фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. По его мнению, при ней Евросоюз стал менее миролюбивым и не таким сплоченным, как раньше.

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