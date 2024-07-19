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Интерфакс-АВН

В Кремле пообещали принять необходимые меры в связи с новой морской стратегией Украины

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Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море, принимая во внимание нынешнюю ситуацию, создает дополнительную угрозу, Россия будет принимать необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую стратегию морской безопасности Украины.

"Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря достаточно жестко регулируется Конвенцией Монтре. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко", - сказал Песков журналистам.

Он заявил, что "концентрированное присутствие натовских кораблей, мы принимаем во внимание Болгарию, Румынию - прибрежные государства, которые являются членами альянса, конечно, представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы для Российской Федерации, учитывая непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины".

"Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Так он прокомментировал утвержденную президентов Украины Владимиром Зеленским стратегию морской безопасности, которая предусматривает постоянное присутствие стран НАТО на Черном море и совместные учения с силами блока в Черном море.

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Страны
Болгария
Россия
Румыния
Турция
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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