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ЦАМТО

Rheinmetall поставит 70-мм практические НАР ВС Германии

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Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

ЦАМТО, 18 июля. Компания Rheinmetall 17 июля объявила о заключении с командованием ВС Германии рамочного контракта на поставку 70-мм практических неуправляемых авиационных ракет.

В общей сложности Вооруженные силы Германии намерены закупить ракеты на сумму более 100 млн. евро. Начальный заказ, стоимость которого исчисляется двузначным числом в миллионах евро, был размещен во втором квартале 2024 года. Поставку начальной партии планируется выполнить в 2024 году. После поставки данной партии в период с 2025 по 2029 гг. планируется организовать серийное производство ракет.

В части разработки, сертификации и производства неуправляемых 70-мм ракет компания Rheinmetall сотрудничает с бельгийской дочерней компанией Thales Group, FZ Thales Belgium SA (ранее Forges de Zeebrugge – FZ).

Ракеты, к примеру, могут применяться в составе вооружения ударного вертолета "Тайгер" ВС Германии. Вертолет может выполнять пуски неуправляемых авиационных ракет из бортовой пусковой установки для поражения наземных целей, включая живую силу, позиции, небронированную и легкобронированную технику.

Заказанные практические ракеты позволят экипажам ударных вертолетов проходить подготовку в условиях, приближенных к реальным боевым действиям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Rheinmetall
Thales
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