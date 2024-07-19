США передали Минобороны Молдовы бронеавтомобили HMMWV

ЦАМТО, 18 июля. Минобороны Молдовы 15 июля сообщило, что на этой неделе Вооруженным силам страны будет поставлена партия безвозмездно переданных из США бронеавтомобилей HMMWV (High Mobility Multifunction Wheeled Vehicle).

Всего ВС Молдовы получат 20 бронеавтомобилей, которые будут применяться для боевой подготовки на территории страны и в международных учениях.

Из-за жаркой погоды транспортировка бронеавтомобилей осуществляется в ночное время суток, когда температура ниже, а движение транспорта менее интенсивное.

Пакет помощи предложен для достижения поставленной цели модернизации возможностей ВС Молдовы на основании меморандума "О сотрудничестве в военной сфере между Министерствами обороны Молдовы и США", подписанного 4 декабря 1995 года.

Следует отметить, что в 2014 году ВС Молдовы получили от правительства США первые 43 бронеавтомобиля HMMWV. Еще 41 машина была поставлена в 2017 году.