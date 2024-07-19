Войти
ЦАМТО

США передали Минобороны Молдовы бронеавтомобили HMMWV

178
0
0
Автомобиль HMMWV
Автомобиль HMMWV.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 18 июля. Минобороны Молдовы 15 июля сообщило, что на этой неделе Вооруженным силам страны будет поставлена партия безвозмездно переданных из США бронеавтомобилей HMMWV (High Mobility Multifunction Wheeled Vehicle).

Всего ВС Молдовы получат 20 бронеавтомобилей, которые будут применяться для боевой подготовки на территории страны и в международных учениях.

Из-за жаркой погоды транспортировка бронеавтомобилей осуществляется в ночное время суток, когда температура ниже, а движение транспорта менее интенсивное.

Пакет помощи предложен для достижения поставленной цели модернизации возможностей ВС Молдовы на основании меморандума "О сотрудничестве в военной сфере между Министерствами обороны Молдовы и США", подписанного 4 декабря 1995 года.

Следует отметить, что в 2014 году ВС Молдовы получили от правительства США первые 43 бронеавтомобиля HMMWV. Еще 41 машина была поставлена в 2017 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
США
Продукция
HMMWV
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.10.2019
На учениях армии Молдавии показали оригинальную САУ на шасси ТЗМ от РСЗО
18.10.2019
"Адскую молотилку" установили на "ураганный" ЗИЛ-135ЛМ
18.07.2019
Черноморцы загнали НАТО в устье Дуная
22.02.2017
США передали Молдове партию бронеавтомобилей HMMWV
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
11.09.2014
Грузия – НАТО
09.12.2013
Очень разные профессионалы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:00
  • 2711
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.07 04:46
  • 2
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 19.07 03:46
  • 1
Генерала Шамарина отстранили от должности
  • 19.07 03:34
  • 1
Глава ЕК назвала безопасность Украины лучшей инвестицией в безопасность ЕС
  • 19.07 03:27
  • 1
ЕС, США, Китай как посредники в урегулировании на Украине. Главное из письма Орбана Мишелю
  • 19.07 03:07
  • 1
Из Европы хотят сделать военную крепость
  • 18.07 21:11
  • 1
Ответ на текст "До войны Запада с Россией осталось пять лет".
  • 18.07 20:15
  • 65
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.07 17:32
  • 127
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.07 15:31
  • 0
«Ледяной пакт» НАТО против России и Китая
  • 18.07 15:29
  • 0
До войны Запада с Россией осталось пять лет
  • 18.07 12:28
  • 159
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 18.07 10:55
  • 1
Источник: контракт на третью пару БДК проекта 11711 может быть подписан до конца года
  • 18.07 06:23
  • 2
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 18.07 02:58
  • 1
О развитии и перспективах ОБТ в СССР/России