Штаб НАТО по координации поставок оружия Киеву заработает в сентябре

Командование разместится в Висбадене, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Штабная структура НАТО по координации поставок оружия Киеву в Висбадене в Германии заработает в сентябре, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание Европейского политического сообщества в Лондоне.

"Сегодня я могу объявить, что это командование НАТО начнет работать в сентябре, там будет 700 офицеров, оно разместится в Германии, его возглавит трехзвездный генерал. Оно будет предоставлять поддержку и помощь в сфере безопасности Украине, координируя усилия НАТО", - сказал Столтенберг.

Он также пообещал, что в Лондоне будет обсуждаться "защита западной демократии" не только "от внешних, но и от внутренних угроз", в том числе от кибератак и актов саботажа.