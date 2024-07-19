Войти
ТАСС

Штаб НАТО по координации поставок оружия Киеву заработает в сентябре

193
0
0
НАТО превращает Украину в гигантскую ЧВК
НАТО превращает Украину в гигантскую ЧВК.
Источник изображения: @ REUTERS

Командование разместится в Висбадене, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Штабная структура НАТО по координации поставок оружия Киеву в Висбадене в Германии заработает в сентябре, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание Европейского политического сообщества в Лондоне.

"Сегодня я могу объявить, что это командование НАТО начнет работать в сентябре, там будет 700 офицеров, оно разместится в Германии, его возглавит трехзвездный генерал. Оно будет предоставлять поддержку и помощь в сфере безопасности Украине, координируя усилия НАТО", - сказал Столтенберг.

Он также пообещал, что в Лондоне будет обсуждаться "защита западной демократии" не только "от внешних, но и от внутренних угроз", в том числе от кибератак и актов саботажа. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
05.03.2007
Американцы заставляют Россию вооружаться до зубов
02.03.2007
Эксгумация РСМД
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
19.04.2007
Т-90 "Владимир"
20.04.2007
Т-72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:00
  • 2711
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.07 04:46
  • 2
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 19.07 03:46
  • 1
Генерала Шамарина отстранили от должности
  • 19.07 03:34
  • 1
Глава ЕК назвала безопасность Украины лучшей инвестицией в безопасность ЕС
  • 19.07 03:27
  • 1
ЕС, США, Китай как посредники в урегулировании на Украине. Главное из письма Орбана Мишелю
  • 19.07 03:07
  • 1
Из Европы хотят сделать военную крепость
  • 18.07 21:11
  • 1
Ответ на текст "До войны Запада с Россией осталось пять лет".
  • 18.07 20:15
  • 65
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.07 17:32
  • 127
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.07 15:31
  • 0
«Ледяной пакт» НАТО против России и Китая
  • 18.07 15:29
  • 0
До войны Запада с Россией осталось пять лет
  • 18.07 12:28
  • 159
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 18.07 10:55
  • 1
Источник: контракт на третью пару БДК проекта 11711 может быть подписан до конца года
  • 18.07 06:23
  • 2
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 18.07 02:58
  • 1
О развитии и перспективах ОБТ в СССР/России