Войти
РИА Новости

В Кремле пригрозили ответом на угрозы от стран НАТО в Черном море

179
0
0
Учения НАТО Sea Breeze в Черном море
Учения НАТО Sea Breeze в Черном море.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Песков: РФ примет меры безопасности при наличии кораблей НАТО в Черном море

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей НАТО в черноморском регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы. <...> Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что режим пребывания внечерноморских стран в акватории регулирует конвенция Монтрё. За ее соблюдением следит Турция, которая "выполняет свои функции достаточно четко", подчеркнул пресс-секретарь президента.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через проливы.

Владимир Зеленский накануне утвердил стратегию морской безопасности Украины. Она, в частности, предполагает построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны страны неоднократно заявляло, что считает применение документа правильным решением, которое обеспечивает стабильность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
Румыния
Турция
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
28.07.2010
«Пионер» например
26.08.2009
Глобальный удар за миллисекунды: Европа в будущей мировой кибервойне
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
20.05.2008
ДОВСЕ: Никто не хочет уступать
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
18.06.2007
Венский вальс с оружием
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:00
  • 2711
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.07 04:46
  • 2
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 19.07 03:46
  • 1
Генерала Шамарина отстранили от должности
  • 19.07 03:34
  • 1
Глава ЕК назвала безопасность Украины лучшей инвестицией в безопасность ЕС
  • 19.07 03:27
  • 1
ЕС, США, Китай как посредники в урегулировании на Украине. Главное из письма Орбана Мишелю
  • 19.07 03:07
  • 1
Из Европы хотят сделать военную крепость
  • 18.07 21:11
  • 1
Ответ на текст "До войны Запада с Россией осталось пять лет".
  • 18.07 20:15
  • 65
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.07 17:32
  • 127
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.07 15:31
  • 0
«Ледяной пакт» НАТО против России и Китая
  • 18.07 15:29
  • 0
До войны Запада с Россией осталось пять лет
  • 18.07 12:28
  • 159
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 18.07 10:55
  • 1
Источник: контракт на третью пару БДК проекта 11711 может быть подписан до конца года
  • 18.07 06:23
  • 2
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 18.07 02:58
  • 1
О развитии и перспективах ОБТ в СССР/России