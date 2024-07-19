В Кремле пригрозили ответом на угрозы от стран НАТО в Черном море

Песков: РФ примет меры безопасности при наличии кораблей НАТО в Черном море

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей НАТО в черноморском регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы. <...> Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что режим пребывания внечерноморских стран в акватории регулирует конвенция Монтрё. За ее соблюдением следит Турция, которая "выполняет свои функции достаточно четко", подчеркнул пресс-секретарь президента.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через проливы.

Владимир Зеленский накануне утвердил стратегию морской безопасности Украины. Она, в частности, предполагает построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны страны неоднократно заявляло, что считает применение документа правильным решением, которое обеспечивает стабильность.