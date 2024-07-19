Фон дер Ляйен вознамерилась превратить ЕС в оборонный союз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте. Архивное фото.

СМИ: глава ЕК фон дер Ляйен хочет сделать из ЕС оборонный союз

МОСКВА, 18 июля/ Радио Sputnik. Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания главой Еврокомиссии хочет укрепить оборонную промышленность объединения, а также учредить должность еврокомиссара по обороне, передают Reuters и Bloomberg.

Агентства при этом ссылаются на ее предвыборную программу на период до 2029 года.

Помимо этого, фон дер Ляйен планирует в течение первых 100 дней после переизбрания подготовить новый документ о будущем европейской обороны, следует из ее программы.

"Наша работа в следующие пять лет будет сконцентрирована на создании настоящего европейского оборонного союза", – приводит РБК фрагмент документа.

Кроме того, среди ее намерений:

увеличить число офицеров Европейской пограничной и береговой охраны втрое – до 30 тысяч человек;

разработать новые общеевропейские оборонные проекты, такие как "Европейский воздушный щит" и проекты в сфере киберзащиты;

назначить комиссара по Средиземноморью в целях решения вопросов экономической устойчивости, энергетики, безопасности и миграции;

поручить комиссару по вопросам равенства разработку новой стратегии ЛГБТ* и нового плана борьбы с расизмом;

обеспечить доступ к новым, специализированным суперкомпьютерным мощностям для стартапов и отраслей ИИ через инициативу AI Factorys;

создать подкомиссию, которая будет заниматься вопросами жилья и выдвижением первого в истории Европы плана доступного жилья.

Европейский парламент в четверг должен провести голосование по вопросу утверждения фон дер Ляйен на второй пятилетний срок.

Радио Sputnik ранее писало, что думают лидеры ЕС по поводу "приемлемой" кандидатуры на должность главы ЕК.

* Запрещенная в России экстремистская организация.