Песков прокомментировал перспективы превращения ЕС в оборонный союз

Песков: планы фон дер Ляйен сделать из ЕС оборонный союз вынудят РФ реагировать

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Перспективы превращения ЕС в оборонный союз вынуждают РФ соответствующим образом конфигурировать и свои внешнеполитические подходы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный.

"Но в любом случае, в любом случае это подтверждает... общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы своей внешней политики... Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход", - сказал Песков.