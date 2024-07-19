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РИА Новости

Песков прокомментировал перспективы превращения ЕС в оборонный союз

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Песков: планы фон дер Ляйен сделать из ЕС оборонный союз вынудят РФ реагировать

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Перспективы превращения ЕС в оборонный союз вынуждают РФ соответствующим образом конфигурировать и свои внешнеполитические подходы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный.

"Но в любом случае, в любом случае это подтверждает... общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы своей внешней политики... Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход", - сказал Песков.

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Страны
Россия
Проекты
Евросоюз
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