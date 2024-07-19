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Компания из ЕС успешно испытала Terminator

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Фото: Tobias Schwarz / Reuters
Фото: Tobias Schwarz / Reuters.

HyPrSpace успешно испытала свой первый гибридный ракетный двигатель

Французская компания HyPrSpace завершила первые огневые испытания демонстрационного образца своего гибридного ракетного двигателя Terminator. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Испытания состоялись 11 июля на полигоне Генеральной дирекции по вооружению Минобороны Франции в коммуне Сен-Медар-ан-Жаль. Тесты длились около 20 секунд и признаны успешными. В планах компании — продолжение испытаний с целью «полного изучения рабочего диапазона технологии», в частности, добавление к установке бака с жидким кислородом и системы управления вектором тяги. Суборбитальный полет аппарата с Terminator запланирован на 2026 год.

В мае издание сообщило, что HyPrSpace завершила создание первого демонстрационного образца Terminator. В перспективе двигатель, использующий твердые и жидкие компоненты топлива, должна получить ракета Orbital Baguette 1 (OB-1), предназначенная для выведения на низкую околоземную орбиту грузов общей массой до 250 килограммов.

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Страны
Франция
Проекты
Евросоюз
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