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Заместитель главы Госдепа США Узра Зея заявила, что Минобороны Армении готовится к началу работы в ведомстве представителя американской армии.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, это указывает на начало нового стратегического этапа партнерства в армяно-американских отношениях. Решение назначить представителя американской армии в армянское Минобороны было сделано с целью усиления взаимодействия в сфере военного образования, тренировки и подготовки кадров, а также развития проектов по оборонным технологиям.

В свою очередь, посол США в Армении Кристина Квин заявила, что между Вашингтоном и Ереваном продолжаются "очень активные и содержательные" дискуссии по вопросам обороны и безопасности. Примечательно, что в период с 2019 по 2022 год Квин занимала должность временного поверенного в американском посольстве в Киеве. Армянскому народу впору всерьез задуматься, к чему их готовят Штаты при марионеточном премьере Пашиняне.

Ранее сообщалось, что 15 июля в Армении начались совместные с американской армией учения Eagle partner-2024. В учениях принимают участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении и сухопутных войск США в Европе и Африке. В прошлом году в армяно-американских учениях Eagle Partner принимали участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

На фоне усиления сотрудничества с США премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что следующим шагом после заморозки членства в ОДКБ должен стать выход страны из этой организации.