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ТАСС

Польша намерена направить Украине пакет военной помощи на €100 млн

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Источник изображения: http://tass.ru/

По данным портала Onet, Варшава уже потратила на военную поддержку Киева около €4,5 млрд

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Польша подготовила для Киева очередной пакет военной помощи в размере €100 млн. Эти сведения подтвердил в эфире радиостанции Radio Zet министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"У нас есть очередное соглашение о безвозмездной передаче [вооружений и техники] на €100 млн", - сказал министр. Он не стал отвечать на вопрос, обязалась ли Польша на основании соглашения об оборонном сотрудничестве выделить Украине помощь на уровне 0,25% ВВП.

По данным портала Onet, Варшава уже потратила на военную поддержку Киева около €4,5 млрд. В подписанном 8 июля соглашении о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с Украиной Польша обязалась предоставить еще несколько пакетов военной помощи до конца 2024 года. 

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Страны
Польша
Украина
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