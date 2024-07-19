Российский "Леший" защитит от атак дронов

Ростех разработал мобильный комплекс "Леший" для противодействия БПЛА

МОСКВА, 18 июля/ Радио Sputnik. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал мобильный комплекс "Леший" для противодействия беспилотникам, сообщила пресс-служба госкорпорации.

По словам специалистов, система защитит военный автотранспорт и служебные автомобили от атак дронов.

"Подавитель, входящий в состав комплекса "Леший", размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством. Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами", – говорится в релизе.

В госкорпорации рассказали, что радиус действия комплекса составляет не менее 250 метров. Он может работать как в движении, так и стационарно.

"От существующих аналогов наша аппаратура отличается высокой надежностью и низкой стоимостью ", – заявил гендиректор ВЦКБ "Полюс" (входит в "Росэлектронику") Анатолий Кузнецов.

В релизе отмечается, что изделие продемонстрировало эффективность в ходе испытаний и уже поставляется заказчикам.

Ранее радио Sputnik писало, что в США восхитились защитой российского танка от "ста тысяч" FPV-дронов.