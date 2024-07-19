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ТАСС

Глава ЕК назвала безопасность Украины лучшей инвестицией в безопасность ЕС

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

По словам Урсулы фон дер Ляйен, "финансовая, политическая и военная поддержка Киева со стороны Европы должна продолжаться так долго, как это потребуется"

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Вложения в безопасность Украины служат лучшей инвестицией в обеспечение безопасности стран Евросоюза. Об этом говорится в распространенной Еврокомиссией (ЕК) программе Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на посту главы ЕК.

"Лучшая инвестиция в европейскую безопасность - это вложения в безопасность Украины. Финансовая, политическая и военная поддержка [Киева] со стороны Европы должна продолжаться так долго, как это потребуется", - говорится в документе. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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1 комментарий
№1
19.07.2024 03:34
На мой взгляд  необходимо ограничиться лишь политической составляющей ибо денег у ЕС "кот наплакал".
0
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