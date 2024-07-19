Глава ЕК назвала безопасность Украины лучшей инвестицией в безопасность ЕС

По словам Урсулы фон дер Ляйен, "финансовая, политическая и военная поддержка Киева со стороны Европы должна продолжаться так долго, как это потребуется"

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Вложения в безопасность Украины служат лучшей инвестицией в обеспечение безопасности стран Евросоюза. Об этом говорится в распространенной Еврокомиссией (ЕК) программе Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на посту главы ЕК.

"Лучшая инвестиция в европейскую безопасность - это вложения в безопасность Украины. Финансовая, политическая и военная поддержка [Киева] со стороны Европы должна продолжаться так долго, как это потребуется", - говорится в документе.