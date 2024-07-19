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Военное обозрение

Специалисты российского предприятия ВПК разработали новый мобильный комплекс защиты от БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Одну из главных угроз нашим военным в зоне проведения специальной военной операции, несомненно, представляют всевозможные и многочисленные беспилотники противника. Отвечая на насущные запросы Минобороны РФ, российские оборонщики постоянно работают над созданием средств защиты от БПЛА.

Очередную новинку такого рода представили специалисты холдинга «Росэлектроника», который входит в крупнейшую корпорацию российского военно-промышленного комплекса ГК «Ростех». Пресс-служба оборонного госпредприятия презентовала на своем сайте новый мобильный комплекс защиты военного автотранспорта и служебных автомобилей от атак дронов под названием «Леший». Новое антидроновое оборудование прошло успешные испытания и уже поставляется военнослужащим в зону СВО.

Средство радиоэлектронной борьбы устанавливается на крышу транспортного средства и создает помехи для БПЛА противника, тем самым формируя своего рода защитный купол над автомобилем. Радиус действия у новинки приличный — не менее 250 метров. На этом расстоянии оборудование подавляет каналы управления беспилотными летательными аппаратами, в том числе FPV-дронами. Аппаратура может применяться как стационарно, так и в движении.

От существующих аналогов наша аппаратура отличается высокой надежностью и низкой стоимостью. Производство изделий полностью локализовано на мощностях ВЦКБ «Полюс». От наших заказчиков поступают положительные отзывы о работе комплекса. В настоящее время мы ведем работы по расширению диапазона частот

— рассказал генеральный директор ВЦКБ «Полюс» Анатолий Кузнецов.

В ГК «Ростех» особо отметили, что новый антидроновый комплекс «Леший» может использоваться не только военными, но для защиты гражданских объектов. Это особенно актуально в связи с участившимися в последнее время террористическими атаками ВСУ с применением беспилотников в глубь территории России. Судя по опубликованному фото, новая разработка российских оборонщиков отличается компактностью и в собранном виде помещается в небольшой чемодан. Да и развертывание, монтаж аппаратуры наверняка не занимает много времени.

Помимо этой новинки, ВЦКБ «Полюс» также разработал, выпускает и поставляет заказчикам комплекс противодействия беспилотникам «Гроза». Дальность подавления дронов у этого оборудования достигает трехсот метров.

Источник изображения: topwar.ru

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