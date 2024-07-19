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ЦАМТО

Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Jose Luis Magana

ЦАМТО, 18 июля. Владимир Зеленский 17 июля своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины.

"Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины", – говорится в тексте стратегии, опубликованной на сайте офиса Зеленского.

Среди задач, указанных в стратегии, развитие ВМС, создание противоминной коалиции со странами-членами НАТО, проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, организация совместных или скоординированных со странами-партнерами миссий по безопасности – морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне, передает "РИА Новости".

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Страны
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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